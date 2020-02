Sarr et Watford font tomber l'invincible Liverpool

56



Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson – Oxlade-Chamberlain (Origi, 65e), Fabinho, Wijnaldum (Lallana, 61e) – Salah, Firmino (Minamino, 79e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Watford (4-2-3-1) : Foster – Femenía, Kabasele, Cathcart, Masina – Hughes, Capoue – Sarr (Pussetto, 83e), Doucouré (Chalobah, 90e), Deulofeu (Pereyra, 37e) – Deeney. Entraîneur : Nigel Pearson.

RD

La marche s'arrêtera à 44 matchs.Invaincu cette saison et depuis le 3 janvier 2019 en Premier League, Liverpool a fini par enfin tomber à l'aube du printemps contre Watford, le 19du championnat qui restait sur cinq matchs d'affilée sans succès. La fin d'un rêve éveillé, mais pas de l'épopée rouge vers le titre tant attendu depuis 1990. S'il a été un brin désarçonné par la victoire obtenue sur le fil contre West Ham où lesont concédé deux buts (soit autant que lors de leurs onze derniers matchs, en championnat), Jürgen Klopp gardait une confiance inconditionnelle envers ses hommes : «» Reste que la meilleure défense du Royaume, composée notamment de Lovren de retour comme titulaire depuis décembre 2019 à la place de Joe Gomez, se montre fébrile. Virevoltant, Deulofeu alerte Alisson d'une frappe enroulée qui lèche sa lucarne opposée (10).Les attaques rapides desne trahissent aucune peur et donnent raison aux ambitions de leur coach Nigel Pearson, qui n'entendait pas revêtir le costume de faire-valoir à domicile. Avant que le Vicarage Road ne bascule dans un silence lugubre lorsque Deulofeu se tord de douleur et se voit contraint de céder sa place, après avoir été vraisemblablement victime d'une rupture des ligaments croisés. Sonné mais pas abattu par ce malheureux événement, Watford conserve son élan offensif. Sauf que Deeney gâche une occasion toute faite (45+5). Méconnaissable à l'image de son trident offensif dénué d'inspiration, Liverpool continue de subir. D'abord opportuniste (46), Ismaïla Sarr finit par jouer les bourreaux sur un service de Doucouré à la suite d'une touche anodine. Une première fois, puis une deuxième quand l'ex-Rennais se faufile dans le dos de l'arrière-garde liverpuldienne afin de récompenser logiquement une domination sans réaction. Ou presque. Il faut attendre l'entrée de Lallana, et une demi-volée sur le poteau (66) pour raviver timidement la flamme rouge. Un feu de paille puisque Sarr, intraitable et même proche du triplé (82), se mue en passeur en servant sur un plateau Deeney. Histoire de parachever un succès aussi éclatant qu'insoupçonné.Le leader insubmersible n'est plus, mais garde tout de même provisoirement un matelas confortable devant son dauphin Manchester City avec 22 points d'avance tandis que Watford s'offre un authentique exploit bienvenu dans la lutte pour le maintien.