Sarina Wiegman insatisfaite des scores fleuves dans le football féminin

England BEAT Latvia 20-0. They had four different players score hat tricks ? pic.twitter.com/t5zIuzBeQA — B/R Football (@brfootball) November 30, 2021

Une déculottée et des interrogations.L'équipe féminine anglaise a atomisé la Lettonie (20-0) ce mardi soir à Doncaster dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2023. Si le score a de quoi faire sourire au premier abord, il soulève néanmoins de vraies questions sur la compétitivité de certaines nations dans le football féminin. Après la rencontre, Sarina Wiegman, la sélectionneuse néerlandaise des, n'était d'ailleurs pas si extatique sur la victoire de ses filles :Ce score fleuve représente la plus grande victoire, hommes et femmes confondus, de l'histoire de l'Angleterre, le précédent record étant 13-0 contre la Hongrie il y a seize ans. Les Anglaises sont actuellement premières de leur groupe avec six victoires en six matchs et surtout 53 buts marqués pour zéro encaissé. Plus tôt dans ces éliminatoires, elles s'étaient déjà imposées 10-0 à deux reprises, face au Luxembourg puis contre la Lettonie au match aller.Elles auraient peut-être réussi à battre l'Italie en finale de l'Euro, elles.