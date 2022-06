Samuel Eto'o condamné pour fraude fiscale en Espagne

CB

L'étau a bien failli se refermer.Coupable d'avoir caché 3,8 millions au Trésor public espagnol entre 2006 et 2009 lorsqu'il évoluait au FC Barcelone, Samuel Eto'o s'est vu infliger une peine de 22 mois de prison, selon les informations du. Son ex-agent, José Maria Mesalles, a écopé quant à lui d'une peine d'un an de prison, alors que le parquet avait initialement requis quatre ans (pour Eto'o) et six mois (pour Mesalles) d'incarcération.Le Camerounais ne se retrouvera néanmoins pas entre les barreaux, puisque les peines inférieures à deux ans sont rarement appliquées en Espagne ; d'autant plus que le casier judiciaire d'Eto'o était encore vierge. En revanche, il lui faudra régler une amende à hauteur de 1,8 million d'euros. Mesalles, lui, écope de moitié moins. Si Samuel Eto'o a accepté cette sanction, il a tout de même rejeté la faute sur son ancien agent.(en l'occurrence Mesalles, NDLR), a-t-il tenu à rappeler.Ça, c'est le côté un peu plus sombre de l'influence Messi