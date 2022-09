Saint-Étienne calme Bordeaux

Saint-Étienne (3-4-1-2) : Dreyer - Briançon, Giraudon, Pétrot (Bakayoko, 68e) - Maçon, Bouchouari (Lobry, 68e), Monconduit (Mouton, 75e), Pintor (Palencia, 80e) - Chambost (Cafaro, 68e) - Krasso, Wadji. Entraîneur : Laurent Batlles.



Bordeaux (4-3-3) : Poussin - Bokele, Mwanga (Michelin, 24e), Barbet, Nsimba - Ignatenko (De Lima, 73e), Lacoux, Fransérgio - Elis (Delaurier-Chaubet, 11e (Badji, 73e)), Maja, Bakwa. Entraîneur : David Guion.

Les Verts sortent vainqueurs du duel des relégués.Au terme d'un match globalement maîtrisé par les hommes de Laurent Batlles, Sainté a fait chuter les Girondins dans le Chaudron (2-0).Pour sa première titularisation, Ibrahima Wadji a endossé le rôle de danger numéro un côté stéphanois. Après une première alerte sauvée par Gaëtan Poussin (22), le Sénégalais est à la conclusion d'un superbe mouvement initié par Thomas Monconduit et Dylan Chambost. Servi par le premier, le second lui remet le ballon via une louche par dessus la défense, et offre le loisir à l'ex-Lorientais d'ouvrir la cage à Wadji, buteur de près. Minés par les blessures d'Alberth Elis et Junior Mwanga en première période et incapables d'égaliser malgré une réaction après le repos, les Bordelais concèdent le break. Yvann Maçon, auteur d'une volée parfaite venue se loger dans le petit filet après un ballon renvoyé de la tête par Yoann Barbet, porte l'estocade et scelle le destin de la partie.Les Girondins concèdent leur seconde défaite de la saison mais restent provisoirement leaders avant les matchs du soir.