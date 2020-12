Saint-Étienne s'endort sur Dijon

44

Dijon (4-2-3-1) : Racioppi - Boey, Ecuele Manga, Panzo, Muzinga - Ndong, Diop - Dina Ebimbe (Dobre, 79e), Celina, Chouiar (Sammaritano, 63e) - Baldé (Konaté, 90e). Entraîneur : David Linarès.



Saint-Étienne (4-4-2) : Moulin - Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Youssouf, Camara, Neyou, Bouanga - Khazri (Boudebouz, 73e), Hamouma (Nordin, 83e). Entraîneur : Claude Puel.

Pas facile, d’être un mal classé.Si Dijon et Saint-Étienne restaient sur deux prestations encourageantes le week-end dernier, aucune des deux équipes n’est parvenue à enchaîner avec un succès (0-0) à Gaston-Gérard. Après avoir enfin obtenu sa première victoire de la saison, le DFCO démarre la rencontre dans le bon sens avec le duo Celina-Chouiar à la baguette. Le premier acte est très pauvre en occasions (deux tirs à trois, zéro cadré), alors que l’ASSE peut rager de ne pas avoir eu le droit à un penalty après un accrochage d’Ecuele Manga sur Bouanga (39). Claude Puel peut tirer la tronche, mais attend toujours de voir son équipe créer du danger sur le but dijonnais.Seulement, les deux mauvais élèves enchaînent les erreurs techniques et ne parviennent pas vraiment à emballer la partie. Ce sont pourtant les Stéphanois qui se montrent les plus pressants après le repos, Khazri poussant Racioppi à la parade (60), avant que le gardien bourguignon ne frustre Bouanga en déviant son pétard sur le poteau (68). Dijon recule, se regroupe devant sa surface, mais voit les Verts multiplier les centres brouillons et les offensives maladroites. Pas de révolte dans les derniers instants, Dijon se contentant d'un petit point et de sa place de lanterne rouge. De son côté, Saint-Étienne attend toujours une victoire depuis le 17 septembre, soit neuf journées consécutives, et ne possède que quatre unités d'avance sur la zone rouge.Le bout du tunnel, ce n'est pas pour tout de suite.