Sainté anesthésie Angers

Angers SCO (4-2-3-1) : Bernardoni - Abdoulaye Bamba (Doumbia, 57e), Traoré, Thomas, Manceau - Amadou, Mangani (Pereira Lage, 57e) - Fulgini, Lassana Coulibaly (Bahoken, 68e), Boufal (Capelle, 68e) - Diony (Mohamed-Ali Cho, 82e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

AS Saint-Étienne (3-4-1-2) : Moulin - Kolodziejczak, Pape Abdou Cissé, Saïdou Sow - Trauco, Youssouf (Moueffek, 82e), Camara, Bouanga (Modeste, 90e+5) - Aouchiche (Monnet-Paquet, 60e) - Abi (Boudebouz, 60e), Khazri (Nordin, 82e). Entraîneur : Claude Puel.

Une bouffée d'air frais, pour les Verts.Angers et Saint-Étienne n’avaient quasiment rien à offrir en ce samedi après-midi, mais les hommes de Claude Puel ont tout de même assuré l'essentiel (0-1). Après un début de match équilibré, les Verts entrent les premiers dans le vif du sujet. Wahbi Khazri, de retour dans le groupe et surtout de retour en forme, s’offre deux incursions dans la surface adverse. Le Tunisien s'engouffre d’abord dans la surface de réparation sans parvenir à frapper, avant de voir son coup de casque dévié d’une belle claquette par Paul Bernardoni (32et 36). En fin de première période, les Angevins mettent enfin le pied sur le ballon sans en faire grand-chose.Le scénario se répète, dans le deuxième acte. Khazri, décalé à l’entrée de la surface, ouvre son pied droit et enroule un magnifique ballon dans les filets de Bernardoni. Les Stéphanois reculent après cette ouverture du score, et laissent de l’espace à leurs adversaires. Loïs Diony croit même égaliser, mais son but est logiquement annulé pour hors-jeu (56). Les débats s’équilibrent un peu plus en fin de rencontre, mais le manque d’occasions est criant. Un subtile lob de l’intenable Khazri est également invalidé (76), puis plus rien ne sera à signaler. Saint-Étienne, seizième, installe un petit matelas d'écart sur la place de barragiste et prend huit points d'avance sur Lorient (18).Vite, un autre match.