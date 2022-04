Ronald Araujo prolonge avec le FC Barcelone qui fixe une clause à un milliard

TT

Jurisprudence Léo Messi.Le FC Barcelone a officialisé ce mardi la prolongation de Ronald Araujo. Désormais lié jusqu'en 2026, le jeune défenseur (23 ans) ne risque pas de quitter le club catalan. Pour sécuriser son avenir, les dirigeantsont fixé une clause libératoire d'un milliard d'euros au dessus de sa tête. Il rejoint Pedri et Benzema dans la sphère privée des joueurs disposants d'une clause si importante.Cette prolongation met fin aux nombreuses rumeurs concernant le futur de l'Uruguayen. Plusieurs clubs anglais étaient sur le dossier, tout comme le Real Madrid qui espérait chiper le défenseur à son plus grand rival. De son côté, Araujo est très content de continuer l'aventure au FCB :Gavi et Dembélé sont les prochains sur la liste.