Robin Koch opéré du genou droit

Robin Koch will undergo knee surgery for an injury picked up in Saturday's game against Chelsea — Leeds United (@LUFC) December 8, 2020

TB

Coup dur pour Marcelo Bielsa.Sorti à la 9minute de jeu samedi lors de la défaite face à Chelsea (3-1) , Robin Koch va être opéré. Le défenseur central de Leeds souffre d’une blessure au genou droit, qui date de la première journée de Premier League face à Liverpool (3-4) . En accord avec le staff médical, l’international allemand avait continué à jouer, disputant l’intégralité des matchs de championnat ainsi que quatre rencontres avec la. Cependant face à Chelsea, sa blessure s’est aggravée, et l’opération est devenue inévitable., a expliqué Robin Koch àSi aucune durée d’indisponibilité n’a été évoquée par son club, l’Allemand de 24 ans devrait donc laisser ses coéquipiers pour plusieurs mois, en espérant être de retour en forme quelques semaines avant l’Euro pour avoir une chance d’être appelé par Joachim Löw. Cette nouvelle ne fait pas non plus les affaires de Marcelo Bielsa, qui n’a plus que Diego Llorente et son capitaine Liam Cooper pour évoluer en charnière centrale, à moins de lancer des jeunes.Roulez jeunesse.