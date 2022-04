Rennes ramène un point de Nice

Mené au score après l'ouverture du score d'Andy Delort et moins spectaculaire qu'à l'accoutumée, le Stade rennais a réussi à prendre un point contre Nice (1-1) grâce à un but de l'inévitable Martin Terrier. Les Bretons laissent les Aiglons deux unités derrière eux et sont assurés de rester le podium.

Nice éteint Rennes

D'une connexion à une autre

Nice (4-4-2) : Benítez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Kluivert (Stengs, 86e), Rosario, Thuram (Lemina, 72e), Gouiri - Delort (Boudaoui, 72e), Dolberg (Guessand, 68e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Rennes (4-3-3) : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert (Meling, 75e) - Santamaria, Tait (Guirassy, 73e), Majer - Bourigeaud (Martin, 86e), Laborde, Terrier. Entraîneur : Bruno Genesio.

Plus qu'un choc du haut de tableau, c'était une opposition de styles entre Nice, meilleure défense du championnat (23 buts encaissés), et Rennes, la meilleure attaque (63 buts marqués) pour lancer la 30journée de Ligue 1 et, par la même occasion, le sprint final. Si les Aiglons ont longtemps éteint les ardeurs bretonnes, notamment en première période, ils n'auront pas réussi à le faire jusqu'au bout (1-1). Rennes n'enchaîne pas une sixième victoire de suite en Ligue 1, mais passe provisoirement 2de Ligue 1 en attendant le match de l'OM. Mieux, le SRFC est assuré de terminer le week-end sur le podium.Avant le terrain, il y a le papier et le onze prometteur du Gym avec un quatuor offensif composé de Justin Kluivert, Andy Delort, Kasper Dolberg et Amine Gouiri rappelant aux visiteurs que les Aiglons ont aussi du matos pour faire trembler les filets. C’est pourtant la solidité azuréenne, encore elle, qui leur a permis de faire déjouer Rennes, largement devant concernant la possession à la pause (65%), mais trop imprécis et lent dans les transitions pour faire vaciller l’arrière-garde niçoise. Peu d’espaces et peu d’occasions dans une première période loin d’être spectaculaire, malgré les alertes de Gouiri et Delort en tout début de partie. Des opportunités beaucoup plus franches que les tentatives lointaines voire désespérées de Flavien Tait, Youcef Atal ou Delort. Lovro Majer a cru trouver la faille en faisant briller Walter Benítez, mais l'international croate a été logiquement signalé en position de hors-jeu, avant que Benjamin Bourigeaud ne tente sa chance, sans succès, sur un coup franc excentré. Comme prévu, il allait falloir de la patience des deux côtés pour espérer remporter la bataille.Après s'être appliqué à calmer l'armada rennaise, Nice est revenu sur la pelouse avec l'intention de lâcher les chevaux pour prendre le dessus sur les Bretons. Reste que le grand frisson est venu des pieds de Gaëtan Laborde, discret, mais habile au moment d'éliminer Jean-Clair Todibo dans la surface pour fracasser le poteau de Benítez. Malgré cet éclair de l'ancien Montpelliérain, ce sont les Niçois qui ont pris le contrôle du match, multipliant les corners et donnant du boulot au jeune Doğan Alemdar, prudent et impeccable pour repousser un centre-tir vicieux de Gouiri. Le gardien turc n'a cependant rien pu faire pour empêcher la connexion algérienne Atal-Delort de faire des étincelles. Peu après l'heure de jeu, le premier a délivré une passe délicieuse de l'extérieur du pied à son copain, dont la tête n'a laissé aucune chance à Alemdar. Un gros coup sur la caboche d'une équipe rennaise connue cette saison pour son incapacité à renverser des situations.Pour faire mentir les stats, Genesio a choisi d'envoyer Serhou Guirassy sur le pré pour passer en 4-4-2. Résultat : Rennes s'est montré plus à l'aise pour répondre à Nice, et s'en est remis aux coups de pied arrêtés pour faire flancher la charnière Todibo-Dante. Et surtout à ses deux hommes forts du moment. Sur un nouveau coup franc excentré, Bourigeaud a déposé le ballon dans la boîte et vu Martin Terrier égaliser d'un coup de casque gagnant. Le dix-septième but de Terrier, revenu à hauteur de Wissam Ben Yedder, et un coup de boost pour des Rennais pas loin d'être crucifiés sur un centre fort d'Atal, mais décidés à ramener les trois points de la Côte d'Azur. Seulement, Atal a repoussé sur la ligne une praline de Warmed Omari, et Benítez a rappelé pourquoi il était le meilleur portier du championnat en sortant un arrêt de grande classe pour priver Terrier d'un doublé sur un astucieux ballon piqué. Nice a évité le pire, et Rennes se contentera de son premier match nul depuis cinq mois. La course au podium ne fait que commencer.