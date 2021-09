Rennes perd deux points à Bordeaux

16

Bordeaux (3-4-2-1) : Costil - Kwateng, Mexer, Gregersen (Medioub, 71e) - Pembélé (Mara, 67e), Otávio (Kalu, 67e), Fransérgio, Mangas - Dilrosun (Oudin, 67e), Adli (Briand, 86e) - Hwang. Entraîneur : Vladimir Petković.



Rennes (4-4-2) : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Meling - Bourigeaud, Tait, Martin (Ugochukwu, 83e), Sulemana (Santamaria, 76e) - Terrier (Guirassy, 75e), Laborde (Tchaouna, 83e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Un point de gagné pour les Girondins, deux points de perdus pour Rennes.Dans les derniers instants d'une partie rythmée et largement dominée par le Stade rennais, Bordeaux a arraché un point quasiment inespéré au Matmut Atlantique (1-1), où la bande de Petković n'a toujours pas gagné cette saison. Reste qu'elle a terminé la partie avec le sourire, tant les Bretons auront eu les occasions de plier l'affaire tout au long du match. En première période, déjà, les Rouge et Noir ont contrôlé la rencontre de A à Z, multipliant les combinaisons et les tentatives sur le but d'un Costil impérial cet après-midi devant Sulemana, Terrier, Laborde et compagnie.Malgré les bricolages tactiques de Petković, Bordeaux a longtemps eu la tête sous l'eau, subissant les offensives rennaises. Si les locaux ont timidement réagi au retour des vestiaires avec un pétard de Pembélé repoussé par Gomis, ce sont les Rennais qui ont logiquement pris l'avantage peu avant l'heure de jeu, Laborde étant à la réception d'un centre de Traoré légèrement contré par Mexer. Sans les nouvelles parades de Costil face à Meling et Terrier, ou le bon retour de Medioub devant Guirassy, Bordeaux aurait pu repartir avec zéro point dans la besace. Mais à force de rester en vie, les Girondins sont allés chercher une égalisation heureuse à la suite d'une remise de Hwang pour Mexer, qui a vu sa frappe détournée par Omari tromper Gomis et faire exploser le public bordelais. La joie aurait pu être de courte durée si la spéciale de Tait n'était pas passée à côté dans le temps additionnel, mais Rennes avait sans doute épuisé son crédit but en milieu de semaine face à Clermont.Résultat : les deux équipes restent scotchées en deuxième partie de tableau.