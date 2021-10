Rennes bâche le PSG

Moins de 72 heures après sa victoire à Arnhem en Coupe d'Europe, le Stade rennais a fait tomber le PSG pour la première fois de la saison à la maison (2-0) grâce à des buts de Gaëtan Laborde et Flavien Tait. Après le succès de prestige contre Manchester City, Paris, qui avait aligné son onze type en Bretagne, aura montré des difficultés à jouer en équipe face à un Rennes admirable.

La barre de Messi, la banderille de Laborde

Paris perdu, Rennes transcendé

Rennes (4-4-2) : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Meling - Bourigeaud (Assignon 75e), Tait (Ugochukwu, 87e), Martin (Santamaria, 75e), Sulemana - Laborde, Terrier (Guirassy, 75e). Entraîneur : Bruno Genesio.



PSG (4-2-3-1) : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye (Herrera, 76e), Verratti (Wijnaldum, 76e) - Di María, Neymar (Icardi, 76e), Messi - Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Sur le papier, le déplacement du Paris Saint-Germain au Roazhon Park avait tout du traquenard. Cinq jours après son succès de prestige contre Manchester en Ligue des champions, le PSG retrouvait la routine du championnat de France avec deux bêtes noires en face : le Stade rennais et Bruno Genesio, habitué à enquiquiner l'ogre francilien à domicile à son époque lyonnaise. Autre mauvais signe : le voyage chaotique de Lionel Messi et ses copains, contraints de rejoindre la Bretagne en minivan pour certains, en car pour d'autres, en raison des conditions climatiques dans la soirée de samedi. Et le match, alors ? À l'heure du poulet-frites (ou du marché asiatique, c'est selon), une équipe de Rennes méritante et admirable a fait tomber le PSG (2-0), mettant fin au début de saison canon du vice-champion de France en Ligue 1.Après un samedi de pluie discontinue, le soleil avait fait son retour dans le ciel breton à l’occasion d’une affiche attendue, mais également redoutée par les autorités à la suite du vol de la bâche du Roazhon Celtic Kop, le principal groupe de supporters rennais, absent ce dimanche après-midi après sa mise en sommeil. Un match en tribunes, donc, mais aussi sur le terrain où le PSG est venu avec son onze type dont le quatuor Di María-Mbappé-Messi-Neymar quatre jours après son succès contre Manchester City. Pas de quoi effrayer les Rennais, qui ont commencé la partie en imposant un pressing haut et intense pour éviter de subir d’entrée. Les Bretons ont été les premiers à allumer quelques mèches dans une première période rythmée et très plaisante, mais Sulemana, Laborde et Martin n’ont pas su faire la différence.Vingt premières minutes sans complexe, puis l’heure est venue de reculer d’un cran au moment de voir le PSG passer la seconde. Au-dessus techniquement, mais assez fainéant dans le pressing, les Parisiens ont eu de nombreuses occasions de passer devant : Neymar et Mbappé ont péché dans le dernier geste, Messi a trouvé la barre sur coup franc, et Gomis a été décisif devant Di María. C’est finalement au moment où la pause semblait se faire attendre dans les travées du Roazhon Park que la bande de Genesio a surpris son adversaire. Une poignée de secondes avant l’entracte, Laborde a surgi au deuxième poteau pour reprendre un excellent centre de Sulemana et fusiller Donnarumma. Et voilà Paris mené.On aurait alors pu penser que Rennes allait vivre l’enfer en seconde période, et que les Parisiens, légèrement vexés, se pointeraient dès le retour des vestiaires avec l’envie de calmer les ardeurs bretonnes. Raté. Dans la minute suivant le coup de sifflet de M. Buquet pour (re)lancer les hostilités, les locaux ont fait rugir une nouvelle fois leur public, pressant les retardataires à rejoindre leur siège après un tour à la buvette. Lancé à droite, le buteur Laborde s’est transformé en passeur, délivrant un centre en retrait pour Tait, donc la conclusion du droit n’a laissé aucune chance à Donnarumma. Mené de deux buts pour la première fois de la saison, Paris a répondu en montrant des signes d’agacement (Kimpembe et Donnarumma en tête) plus qu’en parvenant à construire intelligemment dans le camp rennais.Résultat, Sulemana a fait parcourir un nouveau frisson d’une frappe lourde au-dessus, avant que Mbappé ne ronchonne après avoir vu son but logiquement refusé pour une position de hors-jeu à la suite d'une ouverture de Di María (68). Les changements de Pochettino (Herrera, Wijnaldum, Icardi), le nouveau coup franc de Messi et les quelques timides tentatives parisiennes n'ont rien changé à l'histoire : Paris a terminé cette rencontre avec un total de zéro tir cadré, échappant même au penalty du 3-0 grâce à la VAR. Paris restera leader, mais pas invaincu au cœur d'un dimanche qui aura vu Rennes s'offrir un match référence moins de 72 heures après sa victoire à Arnhem en Coupe d'Europe. Une bonne raison pour savourer, en laissant le PSG à ses interrogations pour la suite de la saison.