Viens défier Paul de Saint Sernin jeudi sur un quiz spécial "L1 2020/21" !

Après le succès des deux premières soirées quiz, et à défaut de pouvoir encore organiser ça dans des bars en raison du coronavirus, So Foot vous propose chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Twitch une version interactive de son test de culture et connaissance foot.

sur votre tablette, smartphone ou ordinateur - avec chaque semaine, un nouveau thème - etCe jeudi 06 mai, on fait un bilan de la saison avant l'heure avec. Et comme invité pour nous accompagner sur ce QCM, il fallait un observateur avisé de notre beau championnat, ayant été au contact de ses acteurs principaux. Il l'a été trop peu de temps à notre goût mais il l'a été et avec un certain brio, voilà pourquoi on a conviéÀ gagner pour le 1Intéressés/ées ? Il suffira de se connecter à ce lien jeudi à 20h. Pour celles et ceux qui auraient peur d'oublier, deux solutions :- vous inscrire à l'event Facebook sur lequel on enverra le lien du live Twitch jeudi.- nouset nous vous enverrons un email jeudi aprem pour vous rappeler l'évènement avec l'URL Twitch de la session quiz.Pour être sûr de ne pas louper les prochaines sessions,, sur lequel vous retrouverez le planning, les votes pour les thèmes, les noms des futurs invités, etc.Pour revoir les anciennes soirées quiz avec entre autres Tony Vairelles, Mark The Ugly, Mehdi Maizi, Benjamin Nivet, la Fédé Française de la Lose, Thomas Thouroude, JeanJass, TrashTalk et comprendre un peu mieux de quoi il retourne, il suffit de cliquer sur ce lien et de consulter notre playlist Youtube.