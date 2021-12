Dernier train pour Dušan

La tête froide et le coeur chaud

« Je vais paraître arrogant, mais avec beaucoup de travail et la bonne mentalité, je peux être au niveau de Erling Haaland.

Salut les musclés !

« Quand je l’ai attiré à Florence, sa mère me disait que j’avais pris le nouveau Batistuta. Je lui avais répondu que si c’était le nouveau Luca Toni, ce serait déjà super ! »

Basket, chirurgie dentaire et trahison

« Encore aujourd’hui j’ai peur des bibliothécaires. »

Un adulte avec des problèmes d’enfant

Par Andrea Chazy et Émile Gillet

Tous propos recueillis par AC et EG, sauf ceux de Dušan Vlahović et de Pantaleo Corvino.









Au stadio Artemio-Franchi de Florence, voir Dušan Vlahović célébrer ses buts un peu n’importe comment est devenu une habitude pour les tifosi de la Fiorentina. Face à Milan (4-3), le buteur maison a frappé à deux reprises pour permettre à la formation de Vincenzo Italiano de faire tomber l’invincible Diavolo en Serie A. Quelques secondes après avoir battu Ciprian Tătăruşanu d’un redoutable plat du pied gauche, l'international serbe a semé le trouble en mimant un geste de la main qui signifiait tout et rien à la fois. Dans les tribunes, les fans toscans s’interrogent surtout sur autre chose : restera-t-il dans la cité qui abrite le Ponte-Vecchio cet hiver ? Et si oui, jusqu'à quand ? Pour tout dire, personne ne se fait beaucoup d'illusions : la Fiorentina est presque déjà trop petite pour héberger le talent de Dušan Vlahović. Il faut dire que sur le pré, l'avant-centre ne fait rien pour rester discret. Depuis le début de l’année civile 2021, il a ainsi inscrit 29 buts en Serie A (dont déjà 12 sur cette saison 2021/2022) et avant lui, seuls trois autres joueurs étrangers ont réussi cette performance dans l’histoire du championnat italien ces soixante-neuf dernières années : il y eu Hernán Crespo époque Lazio en 2001 (30 pions), Gonzalo Higuaín en 2016 (30 aussi) et Cristiano Ronaldo l’an dernier (33). Tout est dit.Le 16 décembre 2020, Dušan Vlahović envoie un message à l'Europe : à partir de maintenant, il faudra compter sur lui dans la cour des buteurs les plus efficaces d’Europe. Après une série de passements de jambes côté droit, celui qui n’a alors marqué que six pions dans l’élite italienne depuis son arrivée en 2017 sert Franck Ribéry. Intenable, le Français pousse Manuel Locatelli à la faute dans sa surface. Il est 21h20 quand Dusan Vlahović transforme le penalty. Ce but, qui permet à son équipe d’égaliser face à Sassuolo (1-1), marque la fin d’une disette de deux mois. Dans la foulée, le Serbe passe les fêtes à faire trembler les filets en enquillant d’abord un nouveau péno contre le Hellas (1-1) puis un subtil piqué pour démolir la Juve à deux soirs du réveillon (3-0).Pour faire les présentations, l’année 2021 de Dušan Vlahović pourrait se résumer à 50 matchs pour 37 buts et 6 passes décisives. Parmi les réalisations, il y a des buts de renard, des penaltys, mais également de sacrés golazos qui ne sont pas sans rappeler les acrobaties de Zlatan Ibrahimović ou la froideur clinique d'Erling Haaland. Logique, donc, de l’entendre se comparer à ces deux monstres :Vlahović a beau avoir réussi à récupérer un maillot dédicacé de son idole après une défaite contre Milan, il reste assez loin de la personnalité autocratique du Suédois.En fait, le Serbe est plutôt un joueur qui fonctionne à l’affect. Son ancien coach au Partizan, Marko Nikolić, est là pour en témoigner :. L’intéressé lui-même le reconnaît, il parleet concède que les personnes qui viennent des Balkans comme lui font. Dušan ne calcule pas. Il travaille, écoute, apprend puis remercie. Exemple avec son ex-coach et père spirituel, Cesare Prandelli :. Malgré le départ de l’entraîneur quelques mois plus tard, Vlahović ne baisse pas les bras. Au contraire.Pour comprendre « Duca » , il faut saisir le pourquoi du comment qui se situe au niveau de sa caboche. C’est un fait : Vlahović s'appuie sur cette confiance en lui pour réussir. Celle-ci est inébranlable. C’est en tout cas le diagnostic émis par Cyril Théréau, coéquipier à la Fiorentina jusqu'en 2020 et qui a vite décelé à qui il avait affaire :Il avait pourtant des raisons de l’être., reprend Théréau.Malgré une réputation déjà bien assise, Vlahović bosse comme un mort de faim pour se faire une place. Théréau, bien plus connu de l’autre côté des Alpes qu’en France, rembobine jusqu’aux débuts du Serbe en Italie :Le constat est le même en sélection et Dragan Stojković, qui a repris la Serbie en main en mars, a trouvé la parade :. Pour autant, cette quête de la perfection entamée par l’attaquant ne surprend pas son sélectionneur :Pantaleo Corvino peut en dire autant. Quand l’ancien directeur sportif de la Fiorentina conclut l’opération pour la modique somme d’1,5 million, en février 2018 à l'hôtel Me' de Milan en présence des parents Vlahović, il tente un pari plutôt osé. Si plusieurs clubs sont déjà sur ses côtes (Dortmund et l’Atalanta notamment), le minot est encore perfectible., entend même l’actuel directeur sportif de Lecce. Surtout, Dušan est mineur au moment de la signature et occupera à ses dix-huit ans une place d'extra-communautaire dans l'effectif toscan. Mais qu'à cela ne tienne, Corvino est sûr de son coup :À ce moment-là, le jeune serbe a une autre référence en tête : Stevan Jovetić.Comme lui (et quatre autres joueurs depuis 2010), le Monténégrin a franchi le péage qui sépare le Partizan de la Fiorentina. Le tout en laissant une trace indélébile dans la mémoire du petit Dušan :À l’époque, Dušan a huit ans mais squatte déjà les travées du Stadion Partizana avec son maillot noir et blanc constamment sur les épaules. Le football est déjà dans sa vie, le basket aussi. En 2011, le bonhomme mesure 1m53 pour 40kg. Des mensurations qui lui permettent d’écraser la concurrence sous le maillot du FK Altina-Zemun, une école de foot située non loin du Partizan. Aussi bien en cinq contre cinq au futsal que sur grand terrain, il éclabousse l’assistance de son talent. L’avantage physique est là, mais le gamin a déjà pour lui un vrai sens du but, une technique folle et une aisance dans les petits périmètres. Des capacités qui font dire à Nebojša Pejović, son président de l’époque, que. Ce qu’il a également dans le sang, c’est la médecine :, raconte Dušan Vlahović.Heureusement pour lui, Milos et Sladjana Vlahović ne sont pas vraiment du genre à pousser leur gamin à suivre le même cursus scientifique qu’eux. Au contraire, ils sont régulièrement présents aux entraînements, matchs ou tournois pour encourager leur garçon. Résultat, quand il veut viser plus grand à quatorze ans, c’est le padre qui se charge de secouer le cocotier. Quitte à trahir son club de toujours pour sonner à la porte de l’ennemi., lâche Dragan Čiča, journaliste pour SportKlub. Pas suffisant pour convaincre le coach. Mais assez pour dégoter un essai au Partizan où la mayonnaise prend immédiatement. Si bien qu’un an après, le Partizan écrase son rival 4-0 avec un quadruplé signé... Vlahović. Un match qui suscite des interrogations en tribune., glisse un dirigeant de l’Étoile Rouge.lui répond son alter ego du Partizan, conscient d’avoir une sacrée pépite entre les mains. Par-delà les frontières, la nouvelle se propage rapidement. La rumeur annonçant une offre d’Anderlecht de cinq millions d’euros prend tellement d’ampleur que les dirigeants du Partizan décident de passer à la vitesse supérieure., souligne Dragan Čiča.Initialement signé pour pallier le départ de Petar Škuletić (ancien de Montpellier aujourd'hui à Sabah, en Azerbaïdjan), ce fan de Graziano Pellè passe directement de gamin à adulte : premier match, premier but, premier derby éternel et premier trophée avant ses seize ans. Forcément, la transition entre les deux mondes coince à certains endroits. Comme dans les bibliothèques, où il avoue avoir une peur bleue de la maîtresse des lieux., glissait-il sur la chaîne TV du club.Quand le club fête, en mai 2016, la victoire en finale de Coupe, il savoure dans le vestiaire avec modération :. Ces derniers mois à Belgrade sont un peu cruels pour Vlahović, alors mis de côté du fait de son accord avec la Fiorentina. Mais même durant ces semaines à s’entraîner sans jouer le week-end, il continue d'impressionner son monde. Marko Nikolić le premier :, regrette Dragan Čiča, journaliste.Simone Ghidotti, l'ancien gardien de l'équipe de jeunes de la Fiorentina, confirme qu’à cette époque-là. Parmi tous ces faits d’armes, le portier italien qui évolue aujourd’hui à Gubbio en Serie C se rappelle en particulier de la finale du tournoi de la Primavera, en 2019, contre le Torino. À l’aller, Vlahović inscrit un doublé lors du succès 2-0 des jeunes pousses florentines dont un penalty qui fait parler. La suite, c’est le Serbe qui en parle le mieux : «. Résultat : penalty au match retour, panenka transformée et un gardien sur les nerfs qui est à deux doigts de lui en coller une.Quatre ans plus tard donc, voilà Vlahović réclamé par les plus grands d’Europe et désormais titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque de la sélection serbe. Un fer de lance qui marque tous les deux matches en moyenne (14 sélections, 7 buts) et qui a été l’un des grands artisans de la qualification au Mondial 2022 au Qatar. Et dire qu'à ses débuts, il y en avait encore au pays qui doutaient au moment où Stojković l'a installé comme titulaire en mars dernier :, confie l'actuel sélectionneur des Aigles.Nikolić en est sûr : ce ne sont là que les premiers chapitres de l’histoire de Dušan Vlahović qui ont été couchés sur papier.C’est peut-être cela d’ailleurs, le véritable drame pour les défenses du Vieux Continent et d’ailleurs : où qu’il aille dans les prochains mois, Dusan Vlahović continuera à faire claquer des dents. Une manière comme une autre de rendre fière maman.