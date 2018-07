Que faire face au Danemark ?

Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale, mais il leur reste un match de poule à jouer face au Danemark. Une rencontre pour laquelle Deschamps aura le choix entre une multitude de possibilités.

Jouer à fond et assurer la première place du groupe

Faire jouer ceux qui ne jouent pas

Jouer la deuxième place pour éviter l'Argentine

Rappeler ceux qui ont battu le Danemark en 1998

Chercher le point du nul qui arrange tout le monde

Par Alexandre Doskov, à Istra

Pour l'instant, l'histoire de l'équipe de France dans cette Coupe du monde, c'est celle d'une montée en puissance. Du moins, c'est ce que veulent nous faire croire Deschamps et ses joueurs quand ils nous parlent du premier match contre l' Australie qui leur a permis d'entrer dans la compétition, puis de celui face au Pérou où ils ont joué de façon plus libérée. Si on suit cette logique, le match contre le Danemark devrait donc être encore plus abouti. Et si l'équipe de France joue le coup à fond, elle peut réaliser son grand chelem en bouclant la phase de poules avec 9 points, ce qu'aucune des autres grosses équipes n'aura fait. S'il veut envoyer un message à la concurrence, DD sait ce qu'il lui reste à faire : aligner une équipe type, les faire jouer à fond, bourriner pendant 90 minutes, et choper une troisième victoire de suite. Si avec ça, les Champs-Élysées ne sont pas noirs de monde...Ce qui permettrait à Deschamps de respecter ses habitudes, puisque lors des dernières grandes compétitions, il a toujours chamboulé son équipe pour le troisième match de poule après avoir remporté les deux premiers. À l'Euro 2016, après avoir pris 6 points contre la Roumanie et l' Albanie , il envoie Cabaye, Sissoko, Gignac et Coman au combat. Deux ans plus tôt, à la Coupe du monde 2014, il dit au revoir au groupe E en faisant jouer Koscielny, Digne, ou encore Schneiderlin titulaires contre l'Équateur. Nzonzi, Kimpembe, Thauvin et les autres peuvent donc commencer à faire leurs lacets, leur tour est peut-être arrivé. En revanche, pour le spectacle, il faudra repasser plus tard. En effet, à chaque fois que Deschamps a fait jouer ses cireurs de banc pour le dernier match de groupe, la France a fait 0-0.L' Argentine a été ridicule face à l' Islande , et encore plus face à la Croatie . Mais mathématiquement parlant, Messi et ses potes ne sont pas encore dans l'avion du retour et une qualification pour le tour d'après est encore possible. Unscénaristique qui passe par une victoire contre le Nigeria , et par deux craquages des Islandais. Et même si les Argentins ont fait pitié depuis le début du Mondial, personne n'a envie de les affronter en huitièmes de finale, surtout s'ils sont énervés et revanchards. Manque de pot, si l' Argentine termine deuxième du groupe D, elle affrontera le premier du groupe C, c'est-à-dire la France ou le Danemark . Et si se saborder face aux Danois pour leur laisser la première place du groupe n'était pas la meilleure chose à faire ? Deschamps peut mettre ses petites lunettes sur le bout de son nez, caler un stylo derrière son oreille, et prendre un calepin dans la main : c'est parti pour les petits calculs d'épicier.24 juin 1998. La vie est belle, il fait beau, l'équipe de France a gagné ses deux premiers matchs de poule, et elle affronte le Danemark qui a une victoire et un nul au compteur. Exactement comme en 2018 ! Aimé Jacquet veut laisser ses titulaires souffler et aligne une équipe majoritairement composée de remplaçants. Un effectif qui fait parfaitement le boulot et qui l'emporte 2-1 en encaissant un penalty. Du coup, ces gars-là savent comment s'y prendre face au Danemark . Et comme ils viennent de jouer le « match des légendes » il y a dix jours à la U Arena de Nanterre, ils ne sont pas en manque de temps de jeu. Deschamps doit bien avoir les numéros de Lebœuf, Candela, Pirès et Diomède dans son répertoire. Et comme il n'était pas là le 12 juin pour le fameux match anniversaire, Didier pourra même se faire un petit plaisir et enfiler un short pour retrouver ses copains. Comme au bon vieux temps.Pourquoi se fouler quand un match nul arrangerait tout le monde ? Si la France et le Danemark quittent la pelouse avec un point chacun, ils sont tous les deux qualifiés pour les huitièmes de finale. Le deal arrangerait donc tout le monde : les Bleus qui assurent leur première place, et les Danois qui évitent de prendre des risques inutiles alors que l' Australie peut encore leur passer devant. Alors on se tape dans la main discrètement avant le coup d'envoi, et hop la, un bon vieux match de la honte. En revanche, si les Danois veulent un arrangement de ce type, il faudra d'abord que Åge Hareide, leur sélectionneur, présente des excuses à la France pour avoir déclaré avant le début du Mondial : «» Un peu comme quand, à la fin de, Jules César est obligé de dire : «» Et pour en arriver là, on aimerait ne pas avoir à construire un palais en 3 mois pour prouver notre force.