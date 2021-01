Quatre Lyonnaises dans l'équipe type de la décennie de l'IFFHS

1

Du beau monde dans le onze des années 2010.L'International Federation of Football History Statistics (IFFHS) a dévoilé ce mercredi le onze féminin de la décennie 2011-2020 . Sans surprise, les (anciennes) Lyonnaises, vainqueurs de sept Ligues des champions en dix ans, ont la part belle dans cette équipe.Quatre joueuses actuellement au club (Wendie Renard, Saki Kumagai, Dzsenifer Marozsán et Ada Hegerberg) et deux anciennes (Lucy Bronze et Alex Morgan) trustent six des onze places. Hope Solo (également passée par l'OL dans les années 2000), Nilla Fischer, Lena Goessling, Carli Lloyd et Marta complètent cette équipe de légende.Pouce bleu de Jean-Michel Aulas.