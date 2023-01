Quatre entraîneurs de football féminin bannis à vie par la NWSL

NWSLPA Statement in Response to the NWSL’s Corrective Action Announcement: pic.twitter.com/bm5ntS8dYv — NWSLPA (@nwsl_players) January 9, 2023

LB

La Ligue a tranché, et sa sentence est irrévocable.Après l’affaire qui secoue la Fédération américaine , de nouvelles affaires touchent cette fois la NWSL, la ligue nationale de soccer féminin. Quatre entraîneurs de football féminin, Paul Riley (Portland Thorns 2014-2015), Christy Holly (Racing Louisville 2020-2021), Rory Dames (Red Stars Chicago 2011-2021) et Richie Burke (Washington Spirit 2019-2021), accusés d’, ont été bannis à vie du monde du football. Les sanctions sont inédites dans le monde du football féminin américain et à la hauteur des faits reprochés.La plupart sont accusés d’agressions sexuelles sur certaines de leurs joueuses et/ou de harcèlement sexuel, ainsi que de discriminations comme l’a explicité Le Monde ce 10 janvier. Les sanctions ont été prononcées après le rendu du rapport d’enquête sur des violences et maltraitances. L’instance du football féminin américain estime qu’il s’agit de. Certains clubs, comme les Red Stars de Chicago et les Portland Thorns, ont également été condamnés à payer une lourde amende....