Quand la Vitréenne défiait l'AS Monaco

Vainqueur de la deuxième édition du « tournoi interactif de clubs amateurs qui n'ont plus rien à jouer à cause de ce putain de Covid-19 » organisé par le Vrai Foot Day, la Vitréenne FC (Régional 2) compte également quelques coups d'éclat sur le terrain à son actif : en 1995, la formation bretonne - alors en septième division - se hissait en 32es de finale de Coupe de France pour défier l'AS Monaco au stade de la route de Lorient devant 15 000 personnes. Un grand moment, malgré la défaite au bout (0-5), et beaucoup d'histoires à raconter.

3

Incruste à la Fédé et canular sur le Rocher

« À la pause, quand on est rentrés aux vestiaires, Pascal Praud était planqué dans la douche avec un cameraman. »

Pénurie à la buvette et intrus dans la douche

« Avec la recette du match, on est parti à 45 personnes en Tunisie. »

Par Jérémie Baron





Aujourd'hui président du « collège des autres acteurs du football » à la FFF, mais aussi représentant des clubs nationaux au sein de la Ligue de Bretagne, Pierric Bernard-Hervé n'a jamais eu peur de jongler entre les casquettes : à la Vitréenne FC, il a débuté en tant qu'entraîneur-joueur, avant de troquer les crampons quelques années plus tard pour prendre la tête du club, tout en gardant les rênes de l'équipe sur le terrain. Autant dire que durant le mois de janvier 1995, au moment dude l'histoire de son club face à l'AS Monaco, le coach-président PBH a eu peu de temps pour lui. l'AS Vitré évoluait en National 2, NDLR), se remémore-t-ilLors de cette saison 1994-1995, la Vitréenne reste sur quatre montées consécutives jusqu'en DSR lorsque débute son épopée en Coupe de France. Les Bretons terrassent la TA de Rennes aux tirs au but, Rostrenen (3-1) ou encore Rezé (7division, 4-1) pour s'ouvrir le chemin d'un premier 32de Coupe de France, eux qui ne deviendront une équipe de coupe que bien plus tard (quatre autres 32par la suite)., concède celui que l'on surnomme « Wallis » pour son enfance passée en outre-mer. À l'occasion du tirage, on voit les choses en grand :La joie de voir sortir le nom d'une grosse équipe de première division, Monaco, les joueurs l'ont eux vécue à domicile au Piano Bar :comme l'explique Yannick Vallée, défenseur central de cette équipe, commercial à l'époque et aujourd'hui chef d'entreprise dans les piscines et spas.À l'époque éducateur dans un foyer de jeunes travailleurs , Wallis doit poser une semaine de congé pour préparer l'évènement. Surtout qu'on lui en rajoute pour se payer sa tête :, rembobine-t-ilCôté logistique, le petit poucet ne peut accueillir chez lui et doit chercher une solution de repli : Jacques Crochet, dirigeant du club disparu en 2020 et connaissance du maire de Rennes Edmond Hervé, fait alors marcher ses contacts :, continue Bernard-Hervé(tout juste promu en première division)Yannick se souvient d'pour lui et ses coéquipiers, peu habitués à ce genre de choses en septième division. Le jour J, c'est à la louche 90 cars qui quittent Vitré et ses alentours pour rallier la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à 45 kilomètres plus à l'ouest. La fierté de voir cette mobilisation n'a jamais quitté Wallis :, a retenu Yannick. Sur le terrain face à Claude Puel, Franck Dumas, Youri Djorkaeff, Lilian Thuram ou encore Éric Di Meco, les amateurs ne font pas long feu (0-5), même si les regrettés Mickael Granger et Didier Viel - décédés tous les deux depuis - signent la plus grosse action des locaux à 1-0, laquelle termine sur le poteau à cause d'un Fabien Piveteau tenace. Yannick, lui, passe son match au marquage d' un certain Sonny Anderson et ne peut empêcher le Brésilien de signer le doublé.Pierric vit lui un drôle de match.Au coup de sifflet final, les festivités ne sont pas terminées, notamment grâce à Bernard-Hervé.De grands souvenirs pour cette équipe de messieurs Tout-le-Monde :"Tant qu'il y aura Jacquet, ce sera difficile pour moi d'aller en équipe de France", s'amuse YannickL'épopée, elle, ne prendra fin que l'été suivant, comme le raconte Wallis :