Lens-Lille : Quand l'arbitre refuse que Fofana enlève son maillot une deuxième fois

« Si je marque à la fin, est-ce que si j'enlève mon maillot je prends un autre jaune et je prends un rouge ? » .? | Seko Fofana raconte son échange avec l'arbitre avant son tir au but victorieux contre Lille en Coupe de France.

La folie jusqu'au bout.Même devant 5000 spectateurs et pas un de plus, le derby nordiste entre Lens et Lille reste une attraction. La preuve ce mardi soir, dans cet affrontement de Coupe de France qui a réservé son lot de surprises, et ce, jusqu'à la dernière seconde du temps réglementaire (2-2, 4-3 aux tirs au but) . Au micro d'Eurosport après la rencontre, Seko Fofana, artisan majeur de la qualification des Lensois (avec un doublé, mais pas que), a raconté une anecdote cocasse survenue juste avant son tir au but vainqueur, alors qu'il avait déjà enlevé son maillot à la suite de sa superbe égalisation à la 95minute."Oui, donc fais pas le con !", raconte l'Ivoirien, pas peu fier d'avoir été le héros lensois de la soirée.Mais où s'arrêtera Seko Fofana ?