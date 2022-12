Qatar : Un travailleur migrant est mort au centre d'entraînement saoudien

The Athletic has been told he worked for Qatari company Salam Petroleum, who have been contacted for comment. Sources at the site said he was not wearing a safety harness when he fell - it is not known if one was provided by his company. https://t.co/eU08RNRJl3 — Adam Crafton (@AdamCrafton_) December 7, 2022

Interesting to note the wording of statements by organizations. FIFA the only body to express sadness in their statement. Qatari govt described an incident rather than a death but commit to investigation. Supreme Committee led on it not being their jurisdiction. Company no reply. pic.twitter.com/isJ485pC6R — Adam Crafton (@AdamCrafton_) December 8, 2022

Un nouveau décès est malheureusement à déclarer chez les travailleurs au Qatar. Comme le rapporte The Athletic , un travailleur philippin d'une quarantaine d'années - et qui s'appellerait Alex - est décédé pendant le premier tour du Mondial au sein du centre d’entraînement de l’Arabie saoudite, à Sealine Beach. La victime aurait subi un accident de chariot. Ce dernier travaillait pour la société Salam Petroleum. Selon les témoignages recueillis par le quotidien britannique, l’ouvrier ne portait pas de harnais de sécurité.Le gouvernement qatari a confirmé les faits dans un communiqué et a indiqué avoir ouvert une enquête sur l'incident. Il précise que. Ce décès ne devrait pas compter dans ceux liés à la Coupe du monde, puisque le Comité suprême du Mondial estime que l’incident s’est produit sur la voie publique à côté du complexe mis à disposition pour l’Arabie saoudite. Comme par hasard.Ce n'est pas comme s'il y avait déjà eu des milliers de morts avant lui ...