Pronostic Valenciennes Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Valenciennes – Chambly avec des buts de chaque côté

Neuvième du classement, Valenciennes ne joue plus grand-chose en cette fin de saison. Cette dernière ligne droite sans enjeu se fait d'ailleurs ressentir dans les récents résultats de l'équipe nordiste. En effet, la bande à Olivier Guéguan reste sur une victoire lors des 9 dernières journées de championnat, et paradoxalement le succès obtenu l'a été contre Toulouse (1-0), 2de L2. La semaine passée, les Valenciennois ont été surclassés par une équipe d'Ajaccio luttant pour son maintien (3-0). En roue libre depuis plusieurs rencontres, les Nordistes doivent se reprendre pour ne pas réveiller la colère de leurs supporters. Dans son stade du Hainaut, le VAFC se montre en général intéressant avec 23 points pris depuis le début de saison (6 victoires, 5 nuls et 5 défaites).De son côté, Chambly occupe actuellement la plus mauvaise place du classement, la 19de premier relégable. Les Camblysiens accusent seulement 3 points de retard sur une formation dunkerquoise à la peine dans cette fin de saison. Bruno Luzi et ses joueurs sont conscients qu'ils ont la possibilité de se sauver et ont affiché un état d'esprit conquérant lors des dernières rencontres pour s'imposer face à Ajaccio (2-1) et prendre un point à Rodez (2-2). L'épisode Covid qui a touché le club de l'Oise leur a coûté plusieurs points mais Chambly semble mieux physiquement et a déjà montré l'an passé des ressources pour s'en sortir et se maintenir en Ligue 2. Cette rencontre entre des Valenciennois devant réagir et des Camblysiens qui luttent pour leur maintien pourrait nous offrir une opposition ouverte avec des buts de chaque côté comme lors des 2 derniers matchs de Chambly.