Pronostic Troyes Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg, européen convaincu face à Troyes

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Troyes Strasbourg chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

15de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur la zone rouge, Troyes joue sa survie, ce qui est logique en tant que promu. Sur une excellente dynamique de 5 rencontres sans défaite, les Troyens ont en revanche chuté le week-end dernier face à Monaco, sur le Rocher (2-1). Pour en revenir à la série d'invincibilité de l'ESTAC, celle-ci avait été réalisée surtout face à des équipes mal classées ou ne jouant plus grand chose (Nantes, Bordeaux, Sainté et Reims) si l'on excepte son bon nul obtenu face à l'OM (1-1). Sur ses 6 derniers matchs, Troyes n'a encaissé que 4 buts.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐au classement, Strasbourg joue en revanche l'Europe. Mené par un Julien Stéphan qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui à Rennes, le Racing peut même viser le podium si l'OM ou Rennes venait à ralentir la cadence. La formation alsacienne réalise une excellente année 2022 au cours de laquelle elle n’a perdu qu’à une seule reprise, sur la pelouse des Girondins de Bordeaux dans un match fou (4-3). Très costauds défensivement, les Alsaciens n’ont encaissé que 4 buts lors des 9 dernières journées de championnat. Dernièrement, Strasbourg a joué 2 matchs à domicile, pour une victoire contre Lens (1-0) et un nul mal payé face à Lyon (1-1). Dimanche dernier, les Strasbourgeois ont en effet encaissé un but dans les derniers instants par Toko-Ekambi. Entre deux équipes bien défensivement en ce moment, on pourrait voir un match pauvre en buts, finalement remporté par un Strasbourg qui vise l'Europe.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(398€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(364€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !