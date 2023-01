Pronostic Toulouse Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Toulouse toujours face à Ajaccio

Les 16de finale de la Coupe de France nous offrent quelques affiches entre formations de Ligue 1, à l'image de ce Toulouse – Ajaccio. L'an passé, cette affiche concernait la L2 puisque les Hauts-garonnais et les Corses ont été promus cet été en finissant respectivement premiers et 2. Pour son retour en Ligue 1, le TFC est dans son plan de marche avec la 12place du classement. Les protégés de Philippe Montanier possèdent une avance de 8 points sur la zone de relégation. Humiliés lors de la reprise au Vélodrome face à Marseille (6-1), les Pitchounes se sont repris en remportant les deux journées suivantes face à deux adversaires directs pour le maintien à savoir Auxerre (0-5) et… Ajaccio (2-0). Le week-end passé en revanche, le TFC s'est contenté d'un nul à domicile face à Brest (1-1). Dans son Stadium, la formation toulousaine ne s'est inclinée qu'à deux reprises cette saison, lors des réceptions du PSG (0-3) et de l'AS Monaco (0-2), deux grosses écuries de L1. Pour son entrée en lice en Coupe de France, Toulouse s'est baladé à Lannion (1-7) avec notamment un doublé du buteur néerlandais Dalinga.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Ajaccio, plus petit budget de Ligue 1, lutte âprement pour se maintenir et ne fait sans doute pas de cette Coupe de France une priorité. L'objectif majeur des protégés d'Olivier Pantaloni est évidemment de conserver leur place dans l'élite. La formation corse se trouve actuellement dans la zone de relégation de L1 avec le même nombre de points que Strasbourg, premier non-relégable. Depuis la fin du Mondial, les Corses ont disputé 4 journées de championnat avec 1 succès sur la lanterne rouge Angers, pour 3 revers consécutifs face à Toulouse donc, Reims et Monaco. Le week-end dernier, Ajaccio a en effet été balayé au stade Louis II par l'ASM (7-1). Comme en championnat, Toulouse très fort dans son Stadium devrait s'imposer face à une formation d'Ajaccio pas au mieux.