Pronostic Porto Juventus : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

La Juventus prend une option à Porto

Deuxième de son groupe derrière Manchester City, Porto est tombé sur un gros morceau en huitième de finale avec la Juventus. Le club portugais est un habitué des compétitions européennes mais a eu du mal à passer ce cap des 8lors de ses dernières campagnes européennes. L'an passé, le club portugais n'avait pas réussi à se qualifier pour la C1 et s'était incliné dès les seizièmes de finale de l'Europa League face au Bayer Leverkusen. Au niveau national, lesavaient en revanche remporté le titre grâce à une excellente fin de saison. Cette saison, les hommes de Sergio Conceiçao occupent la 2place du classement mais semble déjà trop loin du Sporting. Porto n'est clairement pas au mieux depuis quelques semaines puisqu'il vient d'enchaîner 4 matchs nuls consécutifs face à Belenenses, Braga (en championnat et en coupe) et contre Boavista le week-end dernier.

De son côté, la Juventus a fait de cette Ligue des Champions son objectif prioritaire. En effet, la Vieille Dame a dominé les compétitions nationales ces dernières années, mais n'est pas arrivée à mettre sa main sur la Ligue des Champions malgré deux finales atteintes. Pour remporter ce trophée tant désiré, le club turinois s'est montré actif ces dernières saisons sur le marché des transferts avec notamment l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Le Portugais réalise de très bonnes saisons depuis qu'il a revêtu la tenue bianconeri. Si les hommes d'Andrea Pirlo viennent de s'incliner samedi dans un match au sommet en Serie A face au Napoli (1-0), ce revers a mis fin à un très bon passage de la Vieille Dame, au cours de laquelle elle avait remporté la SuperCoupe d'Italie face à ces mêmes Napolitains, s'était qualifiée en finale de la Coupe d'Italie et avait également enchaîné 3 victoires en Serie A. Logiquement supérieure en tout point à son adversaire du soir, la Juventus devrait prendre une option pour la qualification en s'imposant au Portugal.