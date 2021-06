Pronostic Pérou Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

La Colombie se reprend au Pérou

Présent lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, le Pérou n'était pas parvenu à sortir d'un groupe dominé par la France et le Danemark. En revanche, ont réalisé une excellente Copa America où ils ont été finalistes face au Brésil (3-1). Depuis cette performance, les Péruviens souffrent puisqu'ils ont depuis disputé 9 rencontres pour un bilan d'une victoire, de deux nuls et 6 défaites. Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, le Pérou a pris un seul point lors de son nul inaugural au Paraguay (2-2). La suite fut plus dure avec trois revers consécutifs face au Brésil (2-4), le Chili (2-0) et l'Argentine (0-2). Mal en point, la sélection péruvienne compte sur le retour de son expérimenté attaquant Paolo Guerrero pour se relancer. On retrouve également Miguel Trauco dans le groupe, le latéral stéphanois qui est souvent très performant avec sa sélection mais qui a connu une saison délicate avec les Verts. De son côté, la Colombie n'est pas au mieux avec une décevante 7place au classement. Présente en Russie, la sélection colombienne s'était inclinée lors des tirs aux buts face à l'Angleterre en huitième de finale. Plutôt bien partis dans ces éliminatoires, s'étaient imposés contre le Venezuela (3-0) et avaient obtenu le point du nul face au Chili (2-2). En revanche, les Colombiens restent sur deux déconvenues face à l'Uruguay (0-3) et contre l'Equateur (6-1). De plus, les hommes de Rueda devront faire sans deux de leurs stars à savoir Falcao et James Rodriguez, blessés. Par contre, les Duvan Zapata, Muriel, Diaz ou Cuadrado sont bien du voyage. Déterminée à se relancer, la Colombie et son bel effectif devrait prendre le meilleur sur un Pérou limité.