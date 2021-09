Pronostic Irlande Serbie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Serbie fait une bonne opération en Irlande

Présente en France en 2016, l’Irlande n’a pas réussi à se qualifier pour le dernier championnat d’Europe. Les Irlandais avaient pourtant eu une chance supplémentaire avec les barrages, mais ils s'étaient inclinés contre la Slovaquie. Ces résultats confirment le déclin de la sélection irlandaise qui occupe actuellement la 4place de son groupe avec un seul point. En effet au tout début de ces éliminatoires joués en mars, les Irlandais se sont inclinés en Serbie (3-2) avant d’être dominés à domicile par le Luxembourg (0-1). Lors de ce rassemblement international, les Irlandais ont longtemps cru qu’ils allaient dominer le Portugal. En effet, l’Irlande a mené jusqu’à la 89minute avant que Cristiano Ronaldo ne surgisse et inscrive un doublé. Les Irlandais sont finalement parvenus à débloquer leur compteur point lors de la réception de l’Azerbaïdjan (1-1) avec un but de Duffy en fin de rencontre, évitant ainsi de justesse une 4e défaite en 4 matchs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme l'Irlande, la Serbie s’est aussi manquée lors des barrages pour l'Euro, en s’inclinant à domicile face à l’Ecosse lors de la séance des tirs aux buts. En revanche, les Serbes se sont repris lors des éliminatoires pour le Mondial. En effet, la Serbie est invaincue après 4 journées, puisqu’elle s’est imposée contre l’Irlande et l’Azerbaïdjan, pour un nul à domicile contre le Portugal (2-2). Lors de sa dernière rencontre, la sélection serbe s’est imposée logiquement ce week-end contre le Luxembourg (4-1). Comme souvent lors des éliminatoires, le buteur serbe Mitrovic se met en évidence avec 7 réalisations, ce qui en fait le meilleur buteur. Il a d'ailleurs marqué un doublé samedi, et devrait être titularisé aux côtés de Tadic (Ajax) et Milinkovic-Savic (Lazio). Après sa belle victoire à domicile du week-end, la Serbie devrait de nouveau s’imposer, face à des Irlandais dans le dur.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Irlande Serbie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !