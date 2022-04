Pronostic Fiorentina Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina repart de l’avant face à l’Udinese

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

La Fiorentina est l'une des bonnes surprises de la saison en Serie A. Jouant le maintien l'an dernier, la formation toscane est dans le coup pour les places européennes puisqu'elle est 6e (virtuellement qualifié pour la C3). La Viola compte le même nombre de points que la Lazio Rome qui occupe le dernier strapontin pour les places européennes. Le week-end dernier, la Fiorentina s'est fait surprendre par la Salernitana (1-2) et avait déjà subi un revers en milieu de semaine face à la Juventus (2-0) en demi-finale de la Coppa Italia. Mais malgré le départ de Vlahovic cet hiver, l'équipe toscane conserve son excellente dynamique (3 victoires consécutives avant ces 2 revers, dont l'un face au Napoli). Pour compenser le départ du joueur Serbe, la Viola s'est renforcée avec plusieurs arrivées, celles d'Ikoné, de Piatek et du Brésilien Cabral.

En face, l'Udinese est calée en milieu de tableau et ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison. 12e avec 15 points d'avance sur le premier relégable, le club du Frioul est assuré de conserver sa place en Serie A. Les partenaires de l'excellent Delofeu ont connu un très bon passage début avril avec trois succès consécutifs face à Cagliari, Venize et Empoli, qui ont été prépondérants dans l'optique du maintien. Depuis l'Udinese est tombée contre une équipe de la Salernitana (0-1) relégable mais en forme, et s'est reprise le week-end dernier en accrochant un nul sur la pelouse de Bologne (2-2). Déterminé à accrocher une place européenne, la Fiorentina devrait s'imposer à domicile face à une équipe de l'Udinese qui ne joue plus rien. D'autant que la Viola a remporté ses 3 derniers matchs à domicile (1-0 à chaque fois).