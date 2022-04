Pronostic Feyenoord OM : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence

Bonus Betclic : 100€ offerts en ce moment

Nos pronostics Feyenoord - OM

Un Feyenoord loin de l'Ajax et du PSV

L'OM continue d'impressionner

Marseille avec ses forces vives

Les compo probables :

L’OM va chercher un résultat à Rotterdam

Les demi-finales de la Conference League nous offrent une affiche entre deux des plus bouillants publics d'Europe avec l'opposition entre le Feyenoord Rotterdam et l'Olympique de Marseille. La formation batave avait remporté son groupe de qualification devant le Slavia Prague et s'était donc qualifié directement pour les 8de finale. Là, elle a facilement pris le dessus sur le Partizan Belgrade (8-3). Ensuite, le Feyenoord retrouvait le Slavia Prague qu'il avait déjà affronté en phase de poule. Après un match spectaculaire à l'aller (3-3), l'ancien club de Van Persie a fait la différence en République Tchèque (1-3) avec un doublé de Dessers et une réalisation de Sinisterra. En, le club principal de Rotterdam est solidement installé en 3position derrière l'Ajax et le PSV, une habitude pour le Feyenoord qui n'a plus été dans le top 2 du championnat depuis son dernier titre remporté en 2017.De son côté, l'Olympique de Marseille arrive en pleine confiance aux Pays-Bas. Les Marseillais participent à cette Conference League suite à leur 3place de groupe d'Europa League, derrière Galatasaray et la Lazio Rome. Contraints de disputer un barrage, le club olympien s'est facilement imposé face à Qarabag (victoires à l'aller comme au retour). Ensuite, l'OM a aussi remporté ses deux rencontres face aux Suisses de Bâle en 8(2-1 à chaque fois) et en a fait de même face au PAOK Salonique en quart (2-1 et 1-0). Depuis leur entrée en lice dans cette nouvelle compétition, les hommes de Sampaoli ont réalisé un parcours parfait (6 victoires en 6 matchs). En Ligue 1, la formation phocéenne a fait un grand pas dimanche pour finir à la 2position du classement. En s'imposant difficilement à Reims (0-1) en clôture de la 34journée, Marseille a consolidé sa place de dauphin avec 6 points d'avance sur ses poursuivants. Le calendrier des prochaines semaines s'annonce très compliqué mais les partenaires de Payet devraient être en mesure de décrocher les points nécessaires.Du côté de l'OM, Sampaoli dispose d'un effectif quasiment au complet puisque seuls les Balerdi, Henrique et de la Fuente manquent à l'appel. Du côté de Feyenoord, les éléments importants de cette équipe sont le buteur Til (15 réalisations en championnat), Linssen, le colombien Sinisterra ou le maitre à jouer turc Kokcu (8 buts et 7 passes décisives). Pour la réception de l'OM, le portier Biljow sera absent quant à Guus Til il est incertain.: A venir.: A venir.Depuis la mi-mars, les Marseillais enchaînent les victoires avec pas moins de 10 lors de leurs 11 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Seul le PSG dans le Classico est parvenu à prendre le dessus sur l'OM (2-1 au Parc), sur un penalty discutable. Bien parti pour finir 2de Ligue 1, le club phocéen veut maintenant aller chercher un titre, la première Ligue Europa Conférence de l'histoire. Sur une excellente dynamique et porté par des Payet et Gerson en grande forme, Marseille semble en mesure d'accrocher un résultat à Rotterdam face à une équipe de Feyenoord à sa rentrée.