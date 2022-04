Pronostic Liverpool Villarreal : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue des Champions

Déposez 100€, Winamax vous offre 200€ !

Nos paris sur Liverpool - Villarreal

Liverpool en pleine réussite

Villarreal, la surprise du chef

Des Reds au complet, Villareal sans les Moreno

Les compo probables :

Liverpool prend une option

Déjà vainqueur de la Carabao face à Chelsea fin février, Liverpool est encore en lice dans toutes les autres compétitions. En Premier League, les hommes de Jurgen Klopp sont en 2e position avec un seul point de retard sur Manchester City à 4 journées de la fin. En Premier League, les hommes de Jurgen Klopp sont en 2position avec un seul point de retard sur Manchester City à 4 journées de la fin. La semaine passée, lesavaient deux matchs piège face à deux grands rivaux, Manchester United et Everton. Les partenaires de Jordan Henderson ont parfaitement négocié ces deux réceptions à Anfield avec deux succès sans prendre de but (4-0 contre les Red Devils et 2-0 contre les Toffees). Impressionnant contre United avec un Thiago exceptionnel, Liverpool a connu plus de difficultés contre Everton mais a été sauvé par les changements opérés par Klopp avec l’entrée décisive d’Origi. Les Reds vont également bientôt disputer la finale de la FA Cup face à Chelsea après avoir battu Manchester City en demi-finale à Wembley (2-3). Sur la scène européenne, Liverpool a très bien géré son parcours. Après une énorme phase de poule (6 victoires en 6 matchs face à l'Atlético, Porto et le Milan), lesont fait la différence dès le match aller en 1/8contre l’Inter (2-0) et en 1/2 le Benfica (3-1), avant de contenir leurs adversaires au retour.Vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, Villarreal confirme cette saison en Ligue des Champions avec une demi-finale à disputer contre Liverpool. Les joueurs d’Emery doivent d'ailleurs leur participation à leur titre en C3 l’an passé. Lors de la phase de poule, le Sous-Marin jaune a terminé 2, devancé au final par Manchester United mais devant l’Atalanta Bergame. Ensuite, la bande à Emery a réalisé deux exploits en sortant la Juventus en huitième de finale (1-4 en cumulé) et surtout en quart de finale face au Bayern Munich, l’un des grands favoris au titre final. Il y a 15 jours, le club espagnol est allé défendre son avantage d’un but acquis à domicile sur la pelouse de l’Allianz Arena. Alors que les deux formations semblaient se diriger vers une prolongation, Chukwueze a permis à son équipe d’accrocher le match nul en Bavière (1-1) et la qualif’. Sur la scène nationale, Villarreal est toujours en course pour les places européennes. 7seulement de Liga, les Espagnols viennent de remporter leurs deux derniers matchs face à Getafe (1-2) et Valence (2-0). Grâce à le gain de la Coupe du Roi par le Bétis ce week-end, ils sont de nouveau virtuellement qualifié pour la C4.Touché durement par de nombreuses blessures l’an passé, Liverpool est nettement plus heureux cette saison puisque le club anglais débute cette dernière ligne droite avec une seule incertitude. Celle-ci concerne son attaquant désormais remplaçant Roberto Firmino, touché au pied. Klopp devrait aligner le trio Diaz, Salah et Mané sur le front de l’attaque. Ces 3 éléments ont tous été décisifs lors du succès contre Manchester United. Au milieu de terrain, le trio composé par Henderson, Alcantara et Fabinho semble être le choix numéro 1 de Klopp. En défense, trois habituels éléments sont partants à 100% puisque Alexander-Arnold, Robertson et Van Dijk devraient débuter, la seule incertitude vient du poste de défenseur central au côté de VVD. Klopp devrait opter pour le solide français Konaté décisif lors du tour précédent et titulaire lors de 3 des 4 derniers matchs de C1, au détriment de Matip. En face, Emery déplore l’absence de l’ancien joueur de Liverpool Alberto Moreno (blessé longue durée), mais aussi de l’un de ses meilleurs buteurs puisque Gerard Moreno a rechuté.: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Henderson - Salah, Jota, Diaz.: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupiñan - Parejo, Capoue, Coquelin, Trigueros - Lo Celso, DanjumaJurgen Klopp s’attend à un match compliqué face à une équipe de Villarreal joueuse et bien en place. Mais dans cette dernière ligne droite intense pour le Club du Nord de l’Angleterre, il dispose d’un groupe en grande forme et en pleine réussite, capable de trouver des solutions à chaque rencontre. Lors des deux tours précédents, Liverpool a pris une option sur la qualification dès le match aller en s’imposant à chaque fois avec une marge de deux buts. Poussés par Anfield, les Reds tenteront de réitérer une telle performance. Toujours invaincu en 2022, Liverpool devrait comme lors des deux derniers tours prendre le dessus sur son adversaire dès le match aller. 