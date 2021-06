Pronostic Espagne U21 Portugal U21 : Analyse, cotes et prono de la 1/2 finale de l'Euro Espoirs

Le Portugal U21 se défait de l’Espagne

En demi-finale de l’Euro U21, deux des grands favoris se retrouvent dès les demi-finales avec cette opposition entre l’Espagne et le Portugal Espoirs. Habituée à briller dans cette compétition et tenante des titre, las’est une nouvelle fois qualifiée pour le dernier carré. En 1/4 cependant, la sélection espagnole a été contrainte de passer lundi par les prolongations pour se défaire d’une Croatie accrocheuse. Bien partie pour s’imposer dans le temps réglementaire, l’Espagne a concédé un penalty au bout du temps additionnel. Buteur au cours des 90 premières minutes, Javi Puado, l’attaquant de l’Espanyol a récidivé dans les prolongations pour offrir cette qualification à son équipe. Dans cette sélection, on retrouve d’excellents éléments à l’image de Diaz, Gil, Villar, Mingueza ou Pino.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Portugal a livré un match spectaculaire en quart de finale face à l’Italie. En tête tout au long de la rencontre, les Portugais se sont fait reprendre lundi à quelques minutes de la fin sur une réalisation de l’attaquant italien Cutrone. En revanche, les Lusitaniens ont parfaitement profité de leur supériorité numérique pour faire la différence dans les prolongations (5-3). Impressionnante en phase de poule, la petite Seleção semble armée pour décrocher un titre qu’elle n’a jamais conquis. Au sein de la sélection portugaise, on retrouve des éléments prometteurs comme les Milanais Dalot, et Rafael Leao, Gedson Fernandes de Fenerbahçe, ou le Lillois Djalo. Au regard de ce qu’elle a montré depuis le début de la compétition, la sélection portugaise devrait pouvoir se qualifier pour la finale de cet Euro U21.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Espagne U21 Portugal U21 détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !