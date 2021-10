Pronostic Club Bruges Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

City se méfie du Club Bruges

Dans une poule extrêmement relevée, le Club Bruges est la surprise de cette entame de compétition. En effet, le club belge a tout d'abord tenu tête au PSG (1-1) qui évoluait pour la première fois avec son trio star Messi – Neymar – Mbappé. Capable de se projeter rapidement, la formation belge compte d'excellents éléments dans ses rangs comme le Néerlandais Lang, le prometteur belge de Ketelaere et l'expérimenté Vanaken. Ces éléments ont été décisifs lors du succès à Leipzig (1-2), qui permet à la formation belge de partager la tête du groupe avec le PSG devant Manchester City. En championnat, le club belge est bien placé puisqu'il occupe la 2place à égalité de points avec la Royale Union Saint Gilloise. A domicile, le Club Bruges est invaincu cette saison et reste sur un succès face à Courtrai (2-0) sur un doublé de Vormer.

En face, Manchester City fait évidemment de la Ligue des Champions l'un de ses objectifs principaux après s'être inclinée en finale face à Chelsea la saison passée (1-0). Ce revers ne doit pas faire oublier l'excellente saison des qui ont remporté la Premier League et la Carabao Cup. Lors de cette nouvelle campagne de Ligue des Champions, City s'est imposé au terme d'un match très ouvert face à Leipzig (6-3) avant de s'incliner au Parc des Princes face au PSG (2-0). Dominateur, le club mancunien s'est fait surprendre par les contres parisiens. En premier League, City est dans le trio de tête avec les autres grands favoris que sont Chelsea et Liverpool. Les Citizens restent sur d'excellentes prestations puisqu'ils se sont imposés à Stamford Bridge face à Chelsea (1-0) avant d'obtenir le point du nul à Anfield dans une rencontre de très haute qualité (2-2). Le week-end dernier, les hommes de Guardiola ont assuré l'essentiel face à une formation de Burnley, bien en place (2-0). La cote de Man City à Bruges semble cependant surcotée et rapporte peu. Surprenants face au PSG et face à Leipzig, les Belges pourraient contrecarrer les plans de Pep, et tenir le nul à domicile ou au moins perdre avec un seul but d'écart.