Pronostic Chelsea Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Chelsea solide face à Fulham

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea Fulham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le cadre de la 34journée de Premier League, Chelsea reçoit Fulham pour un derby de l’ouest londonien. Actuellement, les Blues sont calés dans le Top 4 avec 3 points d’avance sur leur premier poursuivant, West Ham. Le week-end passé, les hommes de Thomas Tuchel ont réalisé une très belle affaire en dominant lesau stade Olympique (1-0) grâce à Timo Werner. Décevant depuis son arrivée à Chelsea, l'Allemand aurait pu reprendre confiance mais il a encore raté une énorme occasion mardi face au Real lors d'une demi-finale aller pourtant bien négociée par Chelsea à Madrid (score final 1-1) Les Blues ont une fin de saison passionnante avec en plus une finale de FA Cup à disputer (victoire 1-0 en demi face à Man City il y a 15 jours). A domicile, Chelsea voudra repartir de l’avant après avoir réalisé quelques contre-performances ces dernières semaines avec notamment un nul contre Brighton (0-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Fulham, malgré une très belle remontée, devrait une nouvelle fois faire l’ascenseur et retourner en Championship. Les derniers résultats montrent que lessemblent avoir abandonné leurs derniers espoirs avec 4 défaites face à City, Leeds, Villa et Wolverhampton pour un nul à l’Emirates face à Arsenal (1-1). Si le scénario fut cruel face auxavec une égalisation en toute fin de rencontre, Fulham avait été tout heureux d’ouvrir le score sur son seul tir cadré de la partie. Depuis le départ de cette saison, Scott Parker se heurte au manque d’efficacité de son équipe dans le dernier geste (seulement 3 buts marqués sur les 5 dernières journées). Cette difficulté chronique est certainement l’une des raisons qui fait que Fulham accuse 7 points de retard sur le premier non relégable. A domicile, Chelsea devrait faire le taf et s’imposer sans encaisser de but face à Fulham. Ce pari est à prendre dans la rubrique "Résultat et les deux équipes marquent (oui/non)" pour avoir une plus grosse cote chez un PokerStars qui revient dans le Game avec de belles cotes, notamment sur ce genre de pari.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de Monacoavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Chelsea Fulham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !