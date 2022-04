Pronostic Bayern Munich Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du Klassiker

Le Bayern décroche le titre dans le Klassiker face à Dortmund

La 31journée de Bundesliga nous offre « Der Klassiker » entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Cette traditionnelle opposition entre les deux meilleures équipes allemandes pourrait être la rencontre du titre pour le club bavarois. En effet, le club munichois possède 9 points d'avance sur le BVB et serait officiellement champion en cas de succès face à Dortmund ce samedi. Pour sa première saison à la tête du Bayern, Nagelsmann a connu des fortunes diverses avec une large domination en Bundesliga mais des échecs en coupes avec une élimination précoce en Coupe d'Allemagne face au Borussia Mönchengladbach et en quart de finale de la Ligue des Champions face à Villarreal. Ce dernier revers a été difficilement perçu en Allemagne car l'équipe allemande était largement favorite lors de cette double confrontation. En Bundesliga, le Bayern est en forme avec 4 succès consécutifs face à l'Union Berlin (4-0), Fribourg (1-0), Augsbourg (1-0) et sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld (0-3). Meilleur buteur du Bayern et de la Bundesliga (32 buts), Robert Lewandowski va livrer un duel face à celui qui est considéré comme l'un de ses successeurs, le Norvégien Haaland. En face, le Borussia Dortmund a connu une saison pas toujours constante au niveau des performances. Comme les Bavarois, les Marsupiaux ont notamment connu des couacs en coupes avec des éliminations en Ligue des Champions face au Sporting et contre les Glasgow Rangers en Europa League, mais également en Coupe d'Allemagne face à une formation de St Pauli évoluant en D2 allemande. Le week-end dernier en Bundesliga, les hommes de Marco Rose se sont amusés lors de la réception de Wolfsbourg (6-1) inscrivant notamment 5 buts en 14 minutes. Début avril, le BVB avait connu en revanche une désillusion dans une grosse affiche avec une lourde défaite à domicile face au RB Leipzig (1-4). Dans ce « Klassiker » , le Bayern va vouloir aller chercher le titre de la plus belle des façons en s'imposant face à son dauphine, au terme d'une rencontre sans doute riche en buts.