Pronostic Aston Villa Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa – Everton : des buts de chaque côté

En match en retard de la 19journée de Premier League, Aston Villa reçoit jeudi Everton à Villa Park. Lesréalisent une belle saison avec une 11place au classement avec 21 points d'avance sur le premier relégable. Le club de Birmingham rencontre plus de difficultés en cette fin de saison puisqu'il a seulement remporté deux matchs lors des 10 dernières journées de Premier League. L'absence depuis plusieurs semaines du capitaine Jack Grealish est certainement préjudiciable dans les résultats des. L'international anglais réalisait une saison incroyable, les observateurs le voyaient même comme l'un des grands favoris au titre de joueur de l'année. Victorieux à Everton le 1er mai (1-2), Aston Villa n'a pas réussi à enchaîner face à Manchester United (1-3) ce week-end et a en plus perdu Ollie Watkins, expulsé sévèrement face aux Red Devils. L'ancien attaquant de Brentford est l'une des très belles surprises de la saison en Premier League et manquera à ses partenaires pour la réception des Toffees. En son absence, le Brésilien Wesley, de retour de blessure, devrait occuper le front de l'attaque. De son côté, Everton se signale par son irrégularité. Battu donc à domicile par ces mêmes(1-2), les Toffees ont ensuite réalisé une très belle prestation face à West Ham (0-1) en s'imposant au Stade Olympique. L'international anglais Dominic Calvert-Lewin a été l'unique buteur de la rencontre pour ce qui est sa 16réalisation de la saison. La victoire obtenue à Londres a permis à Everton de revenir en 8position à un seul point de Tottenham et 2 de Liverpool. En cas de succès, les Toffees se replaceraient à l'une des places qualificatives pour une compétition européenne. Cette affiche entre deux formations tournées vers l'attaque devrait nous offrir des buts de chaque côté, comme lors des 6 derniers matchs d'Aston Villa et comme leur récent match aller (victoire 2-1 de Villa).