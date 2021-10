Pronostic Amiens Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes forte tête en déplacement à Amiens

Profitez de 150€ offerts chez Betway

Si vous souhaitez parier sur ce Amiens - Valenciennes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre Amiens et Valenciennes met aux prises deux équipes de seconde partie de tableau. La formation picarde récemment reléguée de ligue 1 est celle qui rencontre le plus de difficultés et se retrouve dans la zone de relégation à l’avant-dernière place. Les Amiénois accusent 3 points de retard sur le premier non relégable, Dunkerque. Après avoir vécu un début catastrophique avec 3 revers consécutifs, les hommes de Philippe Hinschberger ont décroché leur première victoire sur la pelouse de Guingamp (0-2). Ce résultat a redonné de la confiance aux Picards qui se sont montrés nettement plus solides mais où ils ont accumulé les matchs nuls (6 lors des 8 dernières journées). Le week-end passé, Amiens est en revanche retombé sans ses travers en s’inclinant face à Dijon (1-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Valenciennes est l’une des déceptions de la saison. Attendue comme un possible outsider pour les barrages, le VAFC se retrouve en seconde partie de tableau, à la 12place, à 5 points des play-offs et avec 4 points d’avance sur le premier relégable, Bastia. En regain de forme ces dernières semaines, les Valenciennois avaient enregistré 3 victoires consécutives face à Bastia, Dijon et Caen. La venue de Dunkerque devait permettre aux Nordistes de confirmer son retour en forme, ce fut en fait le contraire avec une large défaite face à des Dunkerquois alors relégables (3-1). En revanche, le VAFC est plutôt solide en déplacement puisqu’il ne s’est incliné qu’une seule fois face à Toulouse. Performant à l’extérieur, Valenciennes devrait profiter des difficultés amiénoises pour accrocher au moins un nul en Picardie.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de Monacoavecavecdès la fin du match avecavecRetrouvez le Pronostic Amiens -Valenciennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !