Pronostic Amiens Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Costauds, Amiens et Sochaux se séparent dos à dos

Relégué de Ligue 1, Amiens a connu des débuts poussifs, mais s'est repris depuis la prise en main de l'équipe par Oswald Tanchot. Néanmoins, cette réaction ne semble pas suffisante pour pouvoir se mêler à la course aux play-offs, puisque les Picards comptent déjà 8 points de retard sur Auxerre, 5, et 12 sur Grenoble, 4. Les Amiénois sont moins bien depuis quelques matchs, avec une seule victoire lors des 5 derniers matchs disputés. Dominé par le Paris FC et Pau en déplacement, Amiens s'est imposé face à la lanterne rouge castelroussine à la Licorne avant de partager les points avec Caen. Lors de la dernière journée, la formation picarde est repartie de Grenoble avec le point du nul, face à une formation iséroise en course pour les barrages d'accession à la L1. À domicile, les partenaires de Blin sont de redoutables adversaires et restent sur 7 réceptions sans la moindre défaite.

En face, Sochaux a connu un passage compliqué avec 5 journées sans la moindre victoire. Le club doubiste a profité de son déplacement il y a 15 jours à Chambly, face à une formation touchée par la Covid, pour se relancer. En effet, les Sochaliens ont réalisé une excellente deuxième période au cours de laquelle ils ont pris le meilleur sur les Camblysiens (1-4). Sur leur lancée, les hommes d'Omar Daf ont dominé l'AS Saint-Étienne en Coupe de France en se montrant opportunistes, mais aussi grâce à la baraka de Medhi Jeannin, dans un grand soir. En pleine confiance, Sochaux a ensuite dominé Valenciennes (2-0) et se retrouve désormais à 6 points du dernier strapontin pour les play-offs. Ce samedi, les Sochaliens vont se frotter à des Amiénois très solides à domicile. Cette opposition entre deux équipes assez proches et qui font partie de celles qui ont réalisé le plus de matchs nuls en Ligue 2, pourrait accoucher d'un match sans vainqueur.