Pour Philipp Lahm, le PSG est la « dernière marque de luxe de la capitale française »

Vous connaissez forcément le Philipp Lahm footballeur, infatigable latéral du Bayern Munich et de la. Vous avez sans doute moins entendu parler du Philipp Lahm chroniqueur.Pourtant, celui-ci vient de se fendre d’un article publié par lece lundi et consacré au PSG . Pour pointer du doigt la toute-puissance de QSI et critiquer une concurrence jugée déloyale, comme l’ont souvent fait des dirigeants de clubs allemands ? Absolument pas. Selon l’ex-Bavarois, le Paris Saint-Germain, favori désigné à la victoire finale en Ligue des champions, est effectivement laSans aller jusqu’à dresser des louanges, le champion du monde 2014 se lance dans une description laudative de l’équipe de Mauricio Pochettino, qui peut évidemment compter surà savoir Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé., concède le sympathique Allemand, désormais âgé de 37 ans. Et d’ajouter, dans une comparaison audacieuse :On dirait bien que Lahm a perdu de son tranchant depuis qu’il a rangé les crampons