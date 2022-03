Pour contourner l'interdiction du marché noir, il vend 1500 euros une pièce de 50 centimes accompagnée d'un billet pour Francfort-Barça

Digga, Kauf ne 50 Cent Münze (Niederlande) für 1500 €, und du bekommst ein #SGEFCB Ticket gratis dazu! pic.twitter.com/vhmYeuiiOs — Pia Zorn ?️‍? (@Pia_Zorn) March 30, 2022

Une pièce contre une place.Pour contourner l’interdiction du marché noir, un petit malin a mis en vente sur Ebay une pièce de 50 centimes estampillé de l’emblème des Pays-Bas pour 1500 euros. Cher ? En tout cas, l'intéressé la vend avec une place pour le quart de finale aller de Ligue Europa entre l'Eintracht Francfort et le FC Barcelone. La rencontre s'est rapidement retrouvée, mais plusieurs places se sont depuis retrouvées mises en vente et ce, malgré les sanctions promises par l’Eintracht s’il le club constatait un contournement des règles. Et lesne rigolent pas : suspension de l’adhésion, déchéance de son statut de membre et suppression de sa carte d’abonné. Dans son annonce Ebay, le vendeur précise bien que son annonce concerne la pièce de monnaie et que la place de match vientIl concède par ailleurs qu’il n’a aucune idée de la valeur de la pièce en question mais qu’il a lu que plus elle était ancienne plus elle gagnait de valeur. Depuis l’offre a été retirée du site. Reste à savoir si c'est parce qu'elle a trouvé preneur.Parce que s'il s'est fait pincer par l'Eintracht, le manque à gagner risque de s'élever à bien plus que cinquante centimes.