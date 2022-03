Pour Andrea Agnelli, « la Super Ligue n’a pas échoué »

BB

Membre fondateur de la Super Ligue aux côtés des présidents Joan Laporta (Barcelone) et Florentino Pérez (Real Madrid), le président de la Juventus Andréa Agnelli n'a pas encore dit son dernier mot et a toujours l'espoir que la Super Ligue puisse voir le jour. Cependant, le projet a toujours ses détracteurs et pas des moindres : le président de l'UEFA Aleksander Čeferin y est allé de sa critique tout comme le président de la Ligue National de Football espagnol Javier Tebas. Lors du Financial Times Business of Football Summit, ce dernier a ainsi accusé les organisateurs de la Super Ligue de mentirToujours lors de ce sommet du football organisé par le Financial Times ce jeudi, Agnelli a tenu à répondre aux détracteurs de son projet et rappeler que celui-ci est toujours en vie :. Selon les dires du président turinois, onze équipes sur les douze qui avaient initialement signé le contratEt si tout le monde s'accordait sur la création de la ligue des masters ?