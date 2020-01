Pogba dans un état second : « Non, je ne suis pas bourré »

Paul Pogba has woken up from surgery feeling just fine (via PaulPogba/Instagram) pic.twitter.com/n5MziPsFCN — ESPN FC (@ESPNFC) January 7, 2020

La vidéo hilarante du jour.Tout juste opéré de la cheville ce mardi, Paul Pogba a voulu donner des nouvelles à ses fans sur Instagram juste après son passage au bloc. Problème, dans cette série de vidéos, le milieu de terrain français semble encore complètement sous l'effet des médicaments. Alternant entre la langue de Shakespeare et celle de Molière, le joueur de Manchester United balbutie des phrases au compte-gouttes, sans réel fil directeur. Pogba commence d'abord par prévenir ses fans : «» Avant de partir dans un discours un peu plus flou : «» Tout sourire, il enchaîne : «Un peu plus tard, dans ce qui ressemble à une discussion avec une infirmière, on retrouve la Pioche déchaînée : «» Avant de conclure ce moment de franche rigolade : «» Après avoir finalement supprimé cette série de vidéos, le Français a repris la parole un peu plus tard, certainement beaucoup plus dans son état normal, mais toujours aussi hilare : «De quoi se faire adouber par Patrice Évra.