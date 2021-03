Plombé par Xhaka, Arsenal piétine à Burnley

38

Burnley (4-4-2) : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor (Pieters, 64e) - Guðmundsson (Brady, 67e), Westwood, Brownhill, McNeil - Vydra (Rodriguez, 86e), Wood. Entraîneur : Sean Dyche.

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Chambers, Luiz, Mari, Tierney - Partey (Ceballos, 81e), Xhaka - Saka, Ødegaard (Lacazette, 63e), Willian (Pépé, 70e) - Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.

Il va falloir s'y faire : Arsenal n'y arrive plus face à Burnley.Battus onze fois par lesentre 2010 et 2019, lesont enchaîné un troisième match sans défaite face aux hommes de Mikel Arteta. Après un nul et une victoire en 2020, les hommes de Sean Dyche ont gratté un point précieux (1-1) ce samedi. Tout avait pourtant parfaitement débuté pour Arsenal, Arteta voyant Pierre-Emerick Aubameyang ouvrir le score après seulement six minutes de jeu d'une frappe au premier poteau venant sanctionner l'apathie défensive desMais voilà, Granit Xhaka, bien plus friable que son prénom le laisserait penser, a tiré une balle dans le pied de ses potes en envoyant une passe directement sur la hanche de Chris Wood, bien heureux de voir le ballon finir dans le but avant la pause. Un cadeau tombé du ciel qui a fait regretter les occasions ratées par Aubameyang (19), Bukayo Saka (22), Nicolas Pépé (82) et Dani Ceballos (90) alors que Bernd Leno a évité la catastrophe en claquant une bonne tentative d'Erik Pieters (78) et en s'interposant devant Wood (79). Résultat : à onze journées de la fin, Arsenal est pour de bon décroché à la course à la Ligue des champions.Aux Canonniers de bombarder.