Piqué et Shakira, c'est terminé !

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Drama à Barcelone.Après douze ans de vie commune, Gerard Piqué et Shakira ont annoncé ce samedi la fin de leur relation débutée peu après la Coupe du monde 2010. Dans une lettre transmise à l'agence de presse espagnole EFE, le défenseur du FC Barcelone et la chanteuse colombienne ont confirmé les rumeurs autour de leur séparation., expliquent-ils dans cette lettre.Au cours de ces douze dernières années, Piqué et Shakira, qui ont mis au monde deux enfants, Milan (neuf ans) et Sasha (six ans), auront été l'un des couples les plus célèbres et emblématiques de la planète.Triste fin de carrière pour l'Espagnol.