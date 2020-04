Pierre Rondeau : « L’UEFA semble imposer un extrémisme démocratique »

L'info est passée un peu inaperçue dans l'actualité du moment, mais l'UEFA a débloqué un fonds de soutien de plusieurs centaines de millions d'euros pour le football. En marge de notre entretien avec Pierre Rondeau, économiste, consultant pour RMC Sport et co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès, sur l'impact de la crise du coronavirus sur le football, on a voulu en savoir plus sur cette initiative...





Propos recueillis par Pierre Maturana

Lundi, l’UEFA a annoncé qu’elle allait abonder son fonds de développement « UEFA’s HatTrick » de 236,5 millions d’euros en faveur de ses 55 fédérations nationales. Or, à la lecture du communiqué de presse, je me suis inquiété de deux choses. Premièrement, l’instance européenne ne précise pas les modalités de distribution et parle de 4,3 millions d’euros offerts à chaque Fédération. Autrement dit, qu’il s’agisse de la France, de l’Allemagne ou d’Andorre voire du Liechtenstein, tout le monde touchera la même somme, quel que soit le nombre de licenciés. Démocratiquement, il faut accepter l’idée, ce qui est tout bonnement normal, mais là, l’UEFA semble imposer un extrémisme démocratique avec le principe. Le risque est grand de soutenir financièrement un grand nombre de petites fédérations plutôt que les plus importantes afin d’obtenir soutien et fidélité. Je ne dis pas que cela arrivera forcément, je m’en inquiète juste. Il aurait été beaucoup plus facile de distribuer au prorata du nombre de licenciés ou du nombre de clubs par pays. Enfin, toujours à la lecture du communiqué de presse, l’UEFA admet qu’une partie du financement d'investissementNon. C’est. Normalement, l’action publique ou, ici, l’action supranationale, doit permettre de flécher les mesures, de conduire les membres à prendre les bonnes décisions, les bonnes réformes. Alors qu’avec ce genre de plan, c’est liberté totale, vous faites ce que vous voulez. J’aurais préféré que l’aide soit conditionnée à la construction de terrains, au soutien des clubs amateurs, des sections féminines, etc. J’aurais préféré que l’UEFA impose des objectifs clairs plutôt que de. Encore une fois, je ne dis pas que cela va arriver, je m’en inquiète simplement. Tariq Panja, journaliste auet spécialiste du ballon rond, cite, par exemple, le cas des fédérations andorrane et ukrainienne déjà soupçonnées de corruption sur les deniers de l’UEFA. Donc cela est possible, pas automatique, mais possible...