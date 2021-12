Pierre Ferracci va porter plainte après les incidents contre Lyon

??????????́ ???????? — Paris FC (@ParisFC) December 19, 2021

Même Paris et Marseille ont trouvé un point d'accord cette saison.Le président du Paris FC Pierre Ferracci a annoncé qu'il allait porter plainte contre X une fois la décision de la commission de discipline connue, suite aux incidents qui ont émaillé le match de son club face à l'OL. Celle-ci doit se réunir ce mardi. Au menu : d'éventuelles sanctions et la décision de rejouer le match ou donner tapis vert contre Lyon. Invité de L'Équipe du Soir ce dimanche , le dirigeant parisien n'a pas caché ses intentions par rapport aux troubles fêtes qui ont interrompu la rencontre :a-t-il annoncé.Il a également montré son mécontentement vis-à-vis du dispositif de sécurité dans le parcage visiteur, mais surtout avant l'arrivée au stade des ultras lyonnais.a-t-il dénoncé sur la chaîne l'Équipe.Ferracci pointe également du doigt la responsabilité du club visiteur dans le parcage alloué, et critique l'OL de n'avoir fourni qu'entre six et dix stadiers contre les quatorze annoncés.poursuit-il.La magie de la coupe on vous dit.