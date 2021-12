Pierre Ferracci : « Le foot est en train de plonger »

Les incidents violents qui ont conduit à l’arrêt du match de Coupe de France entre le Paris FC et l’OL ont provoqué un choc dans le monde du football français. Et un clash entre Jean-Michel Aulas et Pierre Ferracci, président du PFC, qui depuis occupe beaucoup l’espace médiatique, quand le club lyonnais joue désormais la carte de la discrétion. Six jours après les faits, comment l’homme qui veut construire le second grand club parisien analyse-t-il la situation ? Et qu’espère-t-il pour la suite ?

« Le parcage relève de la responsabilité du club visiteur. Des supporters parisiens ont peut-être cherché la confrontation, mais cela n’ôte rien à la responsabilité du côté lyonnais. »

« À Charléty, les stadiers n’ont pas fait grand-chose pour calmer les supporters. Ils doivent être d’abord là pour la sécurité des supporters, du public, des joueurs, l’intérêt du club et non pas pour s’accommoder avec les plus violents. »

« Je trouve qu’avec les supporters, Jean-Michel Aulas n’est pas dans le vrai. Si depuis dimanche, l’OL prend des sanctions, c’est que ces individus étaient bien connus comme violents, parfois avec des accointances politiques fascistes ou racistes. »

Propos recueillis par Nicolas Kssis-Martov

Il faut d’abord rappeler que la première mi-temps proposa un super match de foot , nous tenions tête à l’OL, qui avait certes égalisé. 17 000 personne étaient présentes, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps à Charléty, beaucoup de familles, de jeunes issus de nos clubs partenaires... Tout bascule en seconde mi-temps. Quelques fous furieux qui n’auraient jamais dû partir de Lyon, avec les informations dont on disposait sur des affrontement possibles avec des prétendus supporters parisiens, ont quitté le parcage pour s’en prendre au public. Ils n’auraient jamais dû quitter la Gare de Lyon d’ailleurs où, lors de l’arrivée en retard de leur train, ils ont commencé à mettre le bazar avec un certain nombre d’entre eux déjà avinés. Le parcage relève de la responsabilité du club visiteur. Des supporters parisiens - pas les nôtres, nos deux groupes ultras sont restés calmes et ne sont pas impliqués - ont peut-être cherché la confrontation, mais cela n’ôte rien à la responsabilité du côté lyonnais. Et je rappelle surtout que les violences ont aussi largement visé des familles et des spectateurs lambda.J’ai beaucoup entendu commenté l’insuffisance du nombre de stadiers. Ils étaient bien plus nombreux que lorsque nous avions reçu plusieurs milliers de supporters lensoiset tout s’était bien passé. Du côté de l’OL, il n’y avait que 14 stadiers, ou selon des observateurs 8 ou 9. Cela n’a clairement pas permis d’empêcher les violences et que la faction qui voulait en découdre aille au contact des Parisiens. La séparation de plexiglas a tenu, mais ils l'ont contournée. Nos stadiers ont en priorité évacués les familles et l’ensemble des supporters, quel qu’ils soient pour assurer leur sécurité. Et ensuite les forces de l’ordre ont contenu les débordements. Il faut aussi signaler le travail admirable des secouristes. Il ne s’agit pas de transformer les stades en bunker. Nous savons que les palpations ont leur limite, qu’il est possible de cacher des poings américains ou, tout simplement comme vendredi soir, de se battre à coups de ceinture. Il faut juste empêcher ces voyous d’être en tribune. À la Ligue et aux autorités de prendre leurs responsabilités. Les groupes de Lyon affirment qu’ils ne sont pas impliqués en tant que tels, mais on a vu des individus sortir de leur rang en portant, pour certains, les logos des Bad Gones ou de Lyon 1950. Le foot est en train de plonger, il faut réagir. Avec la pandémie qui continue, la suite de Mediapro qui est l’échec de la précédente direction de la LFP, nous nous trouvons déjà dans une situation délicate... Il faut éradiquer ce mal, avec l’éloignement des terrains le plus longtemps possible, parfois à vie, même si cela me désole du point de vue de ma culture citoyenne.Il serait surprenant que les services de police spécialisés n’aient pas eu connaissance de ce danger. Dans ce cas, il faut évidemment avertir les clubs concernés. L’ambiance était déjà électrique à la Gare de Lyon lors de l’arrivée des Lyonnais. Il aurait fallu les bloquer là-bas. Nous ne voulons pas en arriver à interdire tous les déplacements. L’autre soir, une centaine de supporters d’Amiens sont venus, sans aucun problème. Et je rappelle l’exemple de la présence massive des Lensois chez nous, sans incidents.Je pense qu’il faut réfléchir sur la sécurité au sein des clubs. Et sur les stadiers. Chez ces derniers, dans certains clubs, ils ne désirent guère se frotter aux plus excités. À Charléty, les stadiers n’ont pas fait grand-chose pour les calmer. Ils doivent être d’abord là pour la sécurité des supporters, du public, des joueurs, l’intérêt du club et non pas pour s’accommoder avec les plus violents.Il m’arrive régulièrement de dire du bien de Jean-Michel Aulas, sur la façon dont il a construit l’OL et en a fait un grand club. Simplement, je trouve qu’avec les supporters, il n’est pas dans le vrai. Si depuis dimanche, l’OL prend des sanctions, c’est que ces individus étaient bien connus comme violents, parfois avec des accointances politiques fascistes ou racistes. Il faut traiter ce problème, à l’instar de Robin Leproux au PSG, avec courage. Évidemment et malheureusement, des actes isolés peuvent survenir. Ce que je n’ai pas admis dans le discours de Jean-Michel Aulas, c’est l’idée d’une coresponsabilité. Je lui ai également redit :Et je n’ai aucun problème à ce que des soi-disant supporters du PSG soient sanctionnés aussi rudement... Cette violence doit disparaître et cela concerne tout le monde. Je suis le premier à reconnaître que nous vivons dans une société exacerbé et fragmentée et que ce contexte se répercute dans le foot.Je ne vais pas donner dans la surenchère. Pour ce qui m’intéresse, je ne suis pas à deux ou trois jours près. J’attends des mesures fortes, ce qui implique aussi les pouvoirs publics. Enfin, comme je m’en suis ouvert à Vincent Labrune, il faut modifier la gouvernance de la LFP. Il n’est pas normal que des clubs soient représentés en tant que tel à sa direction, que ce soit l’OL ou un autre. Il y faudrait des représentants des collèges de Ligue 1 et Ligue 2, du syndicat des joueurs, etc. Mais si les clubs sont directement au CA comme c’est le cas aujourd’hui, que des personnes siègent dans plusieurs organismes en même temps, cela induit une confusion des genres et peut conduire à des conflits d’intérêt. Vincent Labrune effectue du bon boulot. Il faut lui faciliter la tâche et rendre le fonctionnement de la Ligue la plus sereine possible.Non. Il aime le foot et donc il suit forcément ces affaires, car l’État est concerné. Il importe surtout que les pouvoirs publics accompagnent et soutiennent le football quand il doit prendre des décisions radicales. Je le répète, le football est en crise et en danger.