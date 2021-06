Aubameyang aperçu à la CAN... Du Mans

C’est là que tu te dis que le football de haut niveau c’est un autre monde. Regardez juste la vitesse d’exécution d’Aubameyang. « Salto avant, fais un salto. » pic.twitter.com/oqlO1p6Lz8 — ?????? (@PJordan__) June 3, 2021

Un peu d'entraînement en amont de la CAN officielle dans sept mois Ce mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang s'est dégourdi les guiboles sur les terrains synthétiques du Mans, dans la Sarthe, en compagnie de joueurs du dimanche. En toute simplicité. De passage dans les Pays de la Loire pour les vacances, l'attaquant d'Arsenal, originaire de Laval, et a tenu à faire profiter la CAN locale des quartiers - et l'équipe qui représentait le Gabon, en l'occurence - de ses dribbles déroutants et de sa vitesse de guépard, avec quelques lucarnes trouvées en prime.Depuis de nombreux mois déjà, ce phénomène de tournois sur le modèle de la compétition continentale africaine est en plein essor , notamment grâce aux coups de pouce de plusieurs joueurs professionnels, qui, comme Aubame, n'hésitent pas à en faire la promotion ou à y participer. Et si les adversaires de l'ancien Stéphanois ne s'attendaient pas à le voir , quitte à avoir une boule au ventre, les spectateurs et la toile ont pu savourer ce moment inédit grâce aux quelques vidéos partagées sur les réseaux sociaux.Aubame plus trop masqué, du coup.