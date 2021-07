Guardiola se paie Javier Tebas

PC

Lacontinue entre Javier Tebas et Pep Guardiola.Dans une interview accordée à la chaîne catalane TV3 , le manager de Manchester City a ouvertement critiqué la gestion du football professionnel espagnol par le président de la Ligue Javier Tebas. Le technicien catalan a conseillé, non sans sarcasme, au sulfureux ponte du football ibérique de s'inspirer du modèle de la Premier League, qui permet au football britannique d'engranger plus de revenus, notamment grâce aux droits de retransmission., a déclaré Guardiola, avant de défendre la liberté d'investissements qui fait la force des grosses écuries du championnat anglais. À l'opposé de la politique de rigueur défendue par Javier Tebas dans son championnat, et de ses fréquentes sorties médiatiques pour critiquer le manque de fermeté de l'UEFA face aux clubs européens n'hésitant pas à mettre la main à la poche. Plus mesuré et même d'accord avec Tebas concernant la question de la limite salariale, Guardiola a en revanche manié l'ironie concernant le cas Messi., a-t-il ajouté.Serait-ce le début d'un été brûlant en péninsule ?