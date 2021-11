Pedro Gonçalves, le petit prince du Sporting

Auteur d’un doublé lors de la belle victoire face au Borussia Dortmund (3-1), Pedro Gonçalves a été l’un des grands artisans de la qualification en huitièmes de finale des champions du Portugal. Une confirmation après un cru 2020-2021 exceptionnel.

Une carrière en dents de scie

Par Analie Simon

Lorsque le speaker du stade José-Alvalade annonce la sortie du numéro 28 du Sporting, le public lisboète ne tarde pas à applaudir et à entonner des chants à gorge déployée. Pas parce que le 28 était le numéro de Cristiano Ronaldo à son époque, non. Plutôt que son actuel détenteur, Pedro Gonçalves, a signé un match d'anthologie. Remplacé à la 88minute par Nazinho lors de la victoire face à Dortmund ce mercredi, le jeune international portugais a inscrit un doublé et est impliqué sur le troisième pion de son équipe. Très discret lors des trente premières minutes, à l’image de son équipe, l’ancien joueur de Famalicão a profité, sur un long dégagement de son gardien Adán, d’une énorme erreur de Nico Schulz pour tromper Gregor Kobel d’un délicieux extérieur du pied droit.Si la chance lui a donné un coup de pouce sur l’ouverture du score, c’est le talent qui a fait la différence sur sa deuxième réalisation de la soirée. Bien placé aux vingt mètres, l'ailier de 23 ans ne s’est pas posé de question pour envoyer une minasse imparable pour le portier allemand juste avant le repos. Le Portugais aurait pu terminer sa soirée cinq étoiles en claquant un triplé, mais Kobel a sorti l’arrêt qu’il fallait sur son penalty, mais Pedro Porro avait bien suivi pour terminer le travail d’un coup de casque. Malgré cet échec à 11 mètres, le petit prodige marque de son empreinte cette phase de groupes de Ligue des champions, avec quatre pions et une passe décisive en trois matchs. Grand artisan de la deuxième qualification pour les huitièmes de finale de l’histoire du club portugais (la première remonte à la saison 2008-2009 !), Pedro Gonçalves confirme son excellent début de saison, lui qui a déjà marqué quatre fois en sept matchs de Liga Nos.Pourtant, si tout semble rose cette saison, le reste de la carrière de Pedro Gonçalves a été semé d’embûches. Trimbalé dans les valises de Jorge Mendes à Valence et à Wolverhampton en se contentant de miettes, l’international portugais s'est enfin révélé à Famalicão, l’un des nombreux jouets du célèbre agent. Mais contrairement à ses déboires espagnols et anglais, il réalise une saison 2019-2020 complète (7 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues) et tape dans l’œil du Sporting, en quête d’un remplaçant de Bruno Fernandes, parti à Manchester United. Et le gamin donne raison aux dirigeants en réalisant une cuvée 2020-2021 exceptionnelle sur le plan personnel (23 buts et 5 passes décisives en 32 rencontres), mais surtout sur le plan collectif, puisque le Sporting a enfin brisé le plafond de verre pour aller chercher le titre de champion du Portugal pour la première fois depuis 19 ans. Une belle revanche pour celui qui était surnommé(le petit pot, en VF) en raison de son très grand appétit.Cet élan a pourtant du mal à se concrétiser en sélection, puisque l’ailier reste pour le moment bloqué à deux sélections avec le Portugal, lors de deux matchs de préparation avant l’Euro 2020 face à l’Espagne (45 minutes) et Israël (19 minutes). Dans la liste des 26 Lusitaniens pour le dernier Euro, il est ressorti de la compétition avec aucune minute au compteur et n’a plus été appelé depuis. Tant pis pour la, Pedro Gonçalves continue de faire le bonheur du Sporting et de Rúben Amorim, toujours à la lutte pour le titre, à égalité de points avec Porto et une unité de plus que Benfica. Mais le champion du Portugal attend désormais un autre match référence de son petit prodige dans la reine des compétitions européennes, alors que le Sporting retrouvera ce stade de la compétition pour la première fois depuis douze ans. Nul doute que Pedro Gonçalves sera au rendez-vous pour faire oublier cette terrible désillusion de la saison 2008-2009, lorsque les Lisboètes avaient été broyés par le Bayern Munich (12-1 au score cumulé). Mais ça, pas sûr qu'il s'en souvienne.