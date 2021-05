Parme, saison râpée

Onzième de Serie A en 2019-2020 après un exercice tout en progression et un bilan à l'équilibre, Parme rêvait résolument d'Europe. Un an plus tard, les Crociati étrennent un collectif en lambeaux qui pique du nez vers la Serie B bien avant l'ultime round de la saison. À la manière d'un sauteur à ski qui se troue sur le tremplin de Cortina d'Ampezzo, la fin des illusions est vertigineuse.

Dejan en Kulu de vacances, Parme à ma main

Après l'erreur de casting, l'Aversa

GerviNO

, rabâchent souvent les éternels philosophes des temps modernes. Mais quand on s'administre soi-même la ciguë sur un coup de tête, se raviser sur le gong est un procédé vain. La saison catastrophique de Parma Calcio, entre veillée funèbre précoce et drapeau blanc sur fond d'exposition portes ouvertes, répond à une inconnue... connue : bousculer l'ordre, s'entêter avec les mêmes hommes et idées tactiques ne permet pas de forcer son destin. Pire attaque (36 buts pour), dix-neuvième défense (71 caramels contre), douze points de retard sur le dix-septième à quatre journées du terme de la Serie A... Voilà le bilan, alors que la représentation n'est pas finie, avec le risque de voir l'Atalanta tirer sur une ambulance déjà officiellement en route pour la Serie B.2019-2020 aura été l'année de l'éclosion dusuédois aux accents d'Ohrid : Dejan Kuluševski, provocateur né. Parti à la Juventus pour le projet Pirlo après s'être préparé pour celui de Sarri, le Suédois aura laissé un vide dans l'attaque parmesane. Vide dont l'escouade de Liverani n'a même pas tiré profit puisque les 35 millions plus bonus de la transaction ont filé dans l'escarcelle de l'Atalanta, propriétaire du joueur. Mais l'effectif n'est pas resté inchangé pour autant avec les arrivées de Busi, Sohm, Osorio, Valenti et du virevoltant Roumain Mihăilă. Assez de sang neuf pour envisager une saison digne sans se mettre dans le rouge financièrement, malgré l'impact de la pandémie. Pourtant, la question de l'adaptation et des blessures s'est vite posée. Acheté un peu plus de huit millions d'euros, Mihăilă a passé sa première partie d'exercice à l'infirmerie en raison d'une pubalgie. L'ancien Aiglon Wylan Cyprien, lui aussi dans le lot, a peiné à s'imposer et enchaîné les pépins musculaires.Disons-le, le premier XI de la saison face au Napoli annonçait la couleur de la galère : un axe central Iacoponi-Bruno Alves allant sur ses 73 berges et plus au niveau de la Serie A, un milieu lent sans créativité ni réelle capacité de projection ou prise de profondeur et peu de variété de profils devant les cages. Cornelius et le pressing, c'est par exemple compliqué. En bref ? Un 4-3-1-2 façon nez dans le guidon, qui minimise la portée des contres et du jeu en transition. Lesn'ont malheureusement pas pris la mesure du danger, se laissant convaincre par deux mirages à San Siro (2-2 face à l'Inter, puis le Milan). Aux rares exploits et points difficilement arrachés aux concurrents directs, ont succédé les tartes aux allures de forfaits (0-3) et les rencontres sans marquer. Le discours de Liverani est donc vite devenu un courant d'air dans un Stradivarius, comme tout éloge du football horizontal.Roberto D'Aversa porte tellement bien son nom que son incarnation du vulgairemériterait un Lion d'or à la Mostra de Venise. Remplaçant de Fabio Liverani, débarqué en janvier, D'Aversa a pourtant été l'un des principaux artisans de la remontée en Serie A après la faillite de 2015. Deux montées successives, un esprit de groupe et un top 10 (presque) atteint... mais un départ précipité à l'été 2020, à cause d'un désaccord avec l'état-major parmesan.(le nouveau propriétaire américain, depuis septembre dernier), admet Lucas Dolfi,franco-italien. Alors, au bon souvenir du technicien né à Stuttgart ? En quatre mois sous la nouvelle coupe de RDA, Parme va jusqu'à échouer à doubler son total de points : vingt à l'heure actuelle, contre douze début janvier. Son absence de rotation et ses choix tranchés, presque bornés, ont planté le dernier clou dans le cercueil des. Comme un symbole, et alors que l'ancienne terreur girondine Cornelius a planté son premier pion en février, Hernani et Kucka (deux éléments défensifs) ont inscrit à eux deux 40% des buts parmesans (14, sur 36).Problématique, quand on sait que l'arrière-garde ne sait pas tenir un résultat et redoute les coups de pied arrêtés comme la peste : 25 points de perdus après avoir ouvert le score, la plupart étant postérieurs à la prise de fonction de D'Aversa. Vient le bide Gervinho, plus que symptomatique : chouchou de l'entraîneur et figure de proue de son 4-3-3, son crédit est illimité après deux saisons réussies. Mais l'Ivoirien tire désormais à blanc : individualiste, sinusoïdal, croqueur... Sa présence technique ne porte plus, elle inhibe. La seule victoire, face à la Roma (2-0), est d'ailleurs intervenue alors que le jeune Mihăilă (21 ans) était aligné en même temps que son compatriote et pendant sur l'aile droite Dennis Man (22 ans).Seule satisfaction du mercato hivernal, le transfert le plus cher du championnat roumain a mis un peu de temps à s'adapter avant d'étaler ses qualités de dribbleur fin et véloce. Les deux Roumains, parlant la même langue au propre comme au figuré, ont pu combiner et avaler les intervalles. C'en était trop pour Roberto D'Aversa qui, inexplicablement, ne les alignera plus que contre Crotone (3-4). À charge désormais pour les résidents de l'Ennio-Tardini d'attaquer la remontée express, au sein d'une Serie B à la fois dense et cruelle. Car si les capitaux américains rêvent d'un nouvel écrin , c'est pour boire du petit lait. Pas pour faire du tourisme.