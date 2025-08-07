S’abonner au mag

Après avoir vendu James Trafford, Burnley a trouvé son nouveau gardien titulaire

Après avoir vendu James Trafford, Burnley a trouvé son nouveau gardien titulaire

Qui se souvient de son passage mémorable à Manchester United ?

Burnley a connu de la jeunesse dans ses buts avec James Trafford. 22 piges, prometteur, encore en train de faire ses dents sur les terrains de Premier League et de Championship, l’Anglais est finalement reparti de là où il est venu : Manchester City. Les Clarets ont donc décidé de prendre un gardien d’expérience pour le remplacer : Martin Dúbravka, 36 ans, et toutes ses dents. Arrivé en 2018 à Newcastle, le Slovaque avait perdu sa place de titulaire en 2022, après l’arrivée de Nick Pope en provenance de Burnley.

De numéro 3 à numéro 1

La vengeance étant un plat qui se mange froid (et surtout parce qu’il est désormais numéro 3 dans la hiérarchie), l’ancien portier de Manchester United (deux matchs) a donc signé pour un an à Burnley. Un défi de taille l’attend : prendre moins de buts que Burnley la saison dernière en championnat (16).

Déjà, on y croit peu mais s’il veut y parvenir, il devra éviter une chose : smasher le ballon dans ses filets. 

Chelsea se déleste de deux nouveaux joueurs

