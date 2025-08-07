S’abonner au mag
Ethan Hazard battu en finale de Secret Story

Presque champion mon frère.

Le nom Hazard ne sera pas inscrit au palmarès de Secret Story. Entré dans la maison avec le secret « Mon frère est une légende vivante du football », Ethan Hazard a vite été démasqué. Cela ne l’a pas empêché d’être sauvé maintes et maintes fois par le public. Calme, pas vraiment du genre à gueuler pour rien, il a fait l’unanimité, chez les autres candidats comme chez les téléspectateurs. Après deux mois d’aventure, il a terminé deuxième de cette 13e saison de l’émission. Le titre est revenu à Romy, candidate qui défendait le secret « Je suis un phénomène viral » en référence à une vidéo qui avait fait le buzz il y a quelques années.

Il n’y a pas eu photo puisqu’il a obtenu 16% des voix, contre 72% pour la gagnante. Les frères Hazard ont donc perdu deux finales cette année, puisque Thorgan avait laissé filer celle de la Coupe de Belgique au printemps. Au moins, Ethan s’évitera un casse-tête : interrogé par Christophe Beaugrand sur ce qu’il comptait faire de son chèque de 100 000 euros en cas de victoire, il a répondu qu’il ne saurait pas vraiment comment utiliser cet argent, à part pour « kiffer un peu » et gâter sa famille.

Un problème de moins à gérer.

